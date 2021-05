Un inedito scoop spiazza i fan di “Un Posto Al Sole”, l’atteso ritorno di un personaggio fondamentale segna però un addio inaspettato.

Dopo una lunga attesa ed un’altrettanta propagazione di rumors contrastanti sul ritorno di un personaggio di storica importanza per la fiction in onda tutti i giorni infrasettimanalmente su Rai Tre, di “Un Posto al Sole“, adesso finalmente i suoi telespettatori potranno tirare un respiro di sollievo.

Purtroppo però la contentezza potrebbe questa volta essere incredibilmente breve, visto che la sua entrata in scena darebbe adito ad una dolorosa svolta senza precedenti…

“Un Posto al Sole”, il ritorno di Nina Soldano segna un addio inaspettato nella soap

La perfetta macchinatrice quanto incredibilmente sensibile protagonista femminile Nina soldano, alias Marina Giordano, dopo essere volata a Londra per rifugiarsi, in seguito alla delusione dovuta agli inganni messi appunti dall’attuale detentore dei Cantieri Palladini-Fregrei, Roberto Ferri, tonerà a Napoli. Ridando il vigore perduto e nostalgico al suo amatissimo Palazzo Palladini.

Marina avrà a che fare questa volta con un Roberto alquanto preoccupato e sofferente, visibilmente provato dagli accadimenti di questi mesi. E sarà per tal motivo che, nonostante alcuni primi tentennamenti e rancori celati per via delle ispide vicende del vicino passato, la dark lady Giordado riuscirà ad accordarsi con lui per cercare di salvare tutto il possibile. Nel frattempo, nella lotta contro il nemico ormai comune, il biondo e spietato Pietro Abbate, Franco si troverà in visibile difficoltà. Dati soprattutto i tentativi da parte di Abbate di mettere a rischio anche la sua famiglia.

Ciò che spaventa i fan della nota fiction Rai adesso pare sia proprio il destino di Franco Boschi. Dopo la colluttazione con il Pietro tornato dal passato per vendicarsi di Roberto e di tutti i suoi alleati, potrebbe mettere gravemente a rischio la sua vita. Adesso non resta che attende il rientro di Marina e di sperare che lei dia vita ad un miracolo.