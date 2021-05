“Puffale” il lato A di Cristina D’Avena esplode, fan in delirio totale – FOTO

Cristina D’Avena e il suo abito da sera scatenano le fantasie dei fan che apprezzano il decolleté e non si trattengono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Cristina D’Avena è per eccellenza la madrina dei cartoni animati. Con la sua voce milioni di bambini hanno sognato e cantato le sigle dei loro beniamini tra gli anni Ottanta e Novanta. Ma Cristina D’Avena attira un pubblico così eterogeneo che non ha confronti: piace a tutti, ai grandi come ai piccoli. E con le sue sigle è tornata a farci sognare, ma in radio.

La cantante, infatti, dopo un’esperienza a RTL è approdata nella famiglia di R101 e R101 Tv. Ogni mercoledì, dalle 11 alle 12, la possiamo ascoltare in “Procediamo”, il programma di Fernando Proce insieme a Sabrina Bambi e Regina.

La D’Avena presenta in ogni appuntamento il mondo dei cartoni animati che come ha specificato lei “non è solo appannaggio dei bambini ma appartiene anche agli adulti” e li fa sfidare tra di loro.

La prima sfida l’ha vinta “Kiss me Licia” battendo decisamente “Doraemon”. Poi tra “Memole dolce Memole” e i “Puffi”, hanno avuto la meglio i piccoli e simpatici ometti blu. Tutti i vincitori poi si sfideranno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Il fiore più bello della TV” l’abito di Federica Panicucci è incantevole, applausi dal web – FOTO

Cristina D’Avena, l’abito da sera e la scollatura: tutti su di giri