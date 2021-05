“Quegli occhi, la fine del mondo” Caterina Balivo osa, stratosferica – FOTO

Caterina Balivo si è mostrata su Instagram sbarazzina come non mai. Look casual e capelli raccolti conquista subito una pioggia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Radiosa, sbarazzina e sorridente come non mai. Caterina Balivo ha conquistato i fan con il suo ultimo post Instagram. Un carosello d’immagini dove indossa un paio di jeans a vita alta e un top nero. Capelli raccolti, si mostra felice sfoggiando tutta la sua bellezza. La conduttrice mostra il suo fascino intramontabile. 41 anni, due gravidanze, Caterina ha un fisico mozzafiato. Alta e slanciata, la sua forma è da sempre smagliante.

“Amo provare nuovi fotografi, scattare su set sempre diversi e osare con i look”, la didascalia al post condivisa dalla conduttrice

Nelle foto postate, Caterina promuove il brand di cosmesi Purobio. Subito è tripudio di like e commenti. C’è chi apprezza la sua bellezza, chi il look. Un utente nota poi il suo sguardo commentando: “Quegli occhi, la fine del mondo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Caterina Balivo e il ritorno in tv: la frase che ha spiazzato i fan

Caterina Balivo: nuovi progetti in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “Meglio quella di Aversa”. Caterina Balivo campanilista, svela le bontà della sua terra – FOTO

Per continuare a leggere vai su Successivo