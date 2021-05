Renato Pozzetto: si aspetta un premio importante ma non lo ha ricevuto

L’attore comico Renato Pozzetto ha confessato nel corso di un’intervista che è rimasto male per non aver ricevuto un riconoscimento

Renato Pozzetto intervistato da Francesca Fialdini su Rai 1, ha fatto una confessione inaspettata. L’attore infatti ci è rimasto molto male per non aver ricevuto un riconoscimento che si aspettava. L’attore di recente ha recitato nel film di Pupi Avati, “Lei mi parla ancora” che l’ha voluto in ruolo diverso dal solito. Interpreta infatti un uomo distrutto dalla perdita della moglie e colmo di amore per lei. Incontra quindi uno scrittore che vuole raccontare la sua storia d’amore. Il film è a tratti tosto e commovente, molto lontano dalla comicità a cui siamo abituati con Pozzetto.

LEGGI ANCHE>>>Sharon Stone a 63 anni è un’icona intramontabile. “Divina”: parola di Naomi

Riccardo Pozzetto si toglie un sassolino dalla scarpa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 19 maggio: Sally ha dei sospetti

Pozzetto confessa alla Fialdini che avrebbe desiderato vincere il David di Donatello per la sua interpretazione nel film di Pupi Avati. Il ruolo che ha dovuto interpretare era molto difficile, specialmente per un attore che ha passato una vita a recitare da comico. Non è facile improvvisarsi attore drammatico, eppure lui ci è riuscito perfettamente. E forse per questo si aspettava un riconoscimento. La nomination l’ha ottenuta ma alla fine ha vinto Elio Germano. Gli altri candidati erano Pierfrancesco Favino con Hammamet, Valerio Mastandrea per Figli, Kim Rossi Stuart per Cosa sarà, e infine il vincitore Elio Germano con Volevo nascondermi.

Sicuramente avrebbe meritato di vincere per il suo talento e impegno nel perseguire un’impresa che mai aveva fatto prima. Eppure capita spesso che grandi attori e grandi film non ricevano i meritati riconoscimenti. Forse perché nonostante il film sia meraviglioso e toccante e gli attori siano più che convincenti e bravi, manca qualcosa per decretarne la perfezione. Può sempre riprovarci però Pozzetto, a 80 anni ancora dice la sua e ha dimostrato di essere anche versatile.

Chissà che in futuro non giri un’altro film drammatico o d’amore che gli varrà un David di Donatello. Magari lo otterrà con una commedia, che è il suo terreno. Sicuramente l’augurio per lui è che riesca a ricevere un premio meritato per il suo talento e la sua carriera che tutti ricordiamo e apprezziamo.