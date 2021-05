Diretta social davvero emozionante quella realizzata ieri da Rosita Celentano che ha regalato ai follower un po’ di serenità personale con un ospite speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Si sta dedicando alle sue passioni più grandi dopo aver abbandonato la tv e lo spettacolo molto anni fa ma sembra non avere mai momenti di sconforto personale. Rosita Celentano, figlia primogenita di Adriano e Claudia Mori, dopo la fine della relazione con Angelo Veira si è concentrata sulla pratica del taoismo e i suoi animali.

Molte le volte in cui interagisce con i fan e li porta nella sua dimensione, spiegando loro come vivere al meglio ogni singolo istante della propria vita. Un esempio la diretta di ieri sera.

NON PERDERTI ANCHE —> “Consapevole di provocare” Andrea Delogu a letto in lingerie è una bomba – FOTO

Rosita Celentano regala ai fan un po’ di serenità: diretta con una persona speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

NON PERDERTI ANCHE —> Carolina Stramare inebria e seduce: leggings attillati e curve paradisiache, che spettacolo – FOTO

Come è solita fare regolarmente, anche ieri sera Rosita ha organizzato una diretta Instagram con un ospite speciale. Ha scritto nella bio del video salvato: “Che spettacolo chiacchierare con @daniellumera 💙🌹Grazie…che bello scambiarsi emozioni 🙏🏼🌹🥰”.

Daniel Lumera è infatti un docente ed esperto di scienze del benessere e della qualità della vita e riferimento internazionale nella pratica della meditazione introspettiva. Varie le pubblicazioni che ha mandato in stampa finora e che lo vedono a tutti gli effetti come uno dei massimi esponenti del settore. Il libro primo in classifica, di cui hanno parlato anche ieri in diretta è “La lezione della farfalla”.

Rosita ed il suo ospite hanno discusso a lungo anche del metodo My Life Design, di cui Lumera è ideatore, e che viene insegnato anche nelle aziende, un mezzo e motore di trasformazione profondo a livello individuale, sociale e collettivo.

I fan che seguivano hanno appreso anche che grazie a lui esiste una ‘Giornata Internazionale del Perdono’ che ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica italiana. Una diretta entusiasmante tutta da vedere che ha messo in luce vari aspetti del prendersi cura di sé stessi anche in momenti molto problematici e difficili della nostra vita, un appello rivolto a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

I follower all’ascolto hanno ringraziato ed interagito molto durante l’intervista: “È stato un piacere ascoltarvi! Buona notte 💫”, “Le serate belle e intelligenti 🥰 ❤️”, “Stupenda Rosi💖”.