“Sto morendo”, la scollatura di Elettra Lamborghini manda Instagram in tilt – FOTO

Elettra Lamborghini è la protagonista della copertina di “Confidenze”: la sua scollatura provocante ha mandato Instagram in tilt. Una dea!

Elettra Lamborghini è la protagonista dell’ultima copertina di Confidenze. Reduce dal successo de “L’Isola dei Famosi“, il programma in cui ricopre il ruolo di opinionista, l’ereditiera stava già riscuotendo un successo clamoroso negli anni passati. Con singoli come “Pem Pem” e “Musica“, brano che l’ha portata a calcare il palco dell’Ariston, la cantante è entrata a pieno titolo nella lista degli artisti più seguiti d’Italia.

L’intervista concessa a Confidenze, per Elettra, è stata l’occasione per raccontarsi apertamente e senza filtri al suo pubblico, che non vede l’ora di poterla ritrovare ai concerti. Lo scatto che domina la copertina dell’ultimo numero, recentemente condiviso anche tramite Instagram, ha lasciato tutti di stucco: la scollatura della Lamborghini è una visuale per soli adulti.

