Sharon Stone a 63 anni è un’icona intramontabile. “Divina”: parola di Naomi

Sharon Stone. L’attrice americana ha recentemente rilasciato un’intervista per la televisione italiana a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ha raccontato i suoi esordi, la carriera, la malattia, la sua vita attuale, rappresentando sempre un modello di bellezza e stile impareggiabile

Che tempo che fa segna un altro colpaccio nell’elenco delle interviste prestigiose rilasciate da autentiche icone del cinema mondiale. L’ultima in termini di tempo è stata quella dedicata a Sharon Stone. La famosissima attrice americana ha piacevolmente discusso con il presentatore Fabio Fazio, ripercorrendo attimi importanti della sua esistenza, dai più sfavillanti a quelli più dolorosi ma altrettanto significativi.

Dalle sue parole apprendiamo che gli esordi sono avvenuti proprio nel nostro paese, in Italia, per la precisione a Milano, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel settore della moda. Le rimane un ricordo tenerissimo di quei momenti e sorride biascicando qualche parola nella nostra lingua, fiera di saper ancora come ordinare cibo o da bere: “Posso ordinare un bicchiere di vino rosso?” – dice a Fazio.

Racconta che il padre non era entusista della carriera di attrice che invece l’ha portata lontano. Deve tutto a Muhammad Alì che la notò al concorso di Miss Pennsylvania; disse al severo genitore che avrebbe potuto nasconderla, ma non sarebbe stato in grado di nascondere la sua luce. Sarebbe diventata una star del cinema.

Sharon Stone: grande carriera.

