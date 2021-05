“Sole attira sole”, Sabrina Salerno è divina e il web va in ebollizione

Sabrina Salerno è l’iconica ballerina-cantante degli anni 80. Le sue canzoni ma soprattutto le sue curve sinuose hanno ipnotizzato diverse generazioni di ragazzi e continuano a farlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La bellissima e prosperosa Sabrina Salerno nasce a Genova nel 1968. Nel 2006 ha sposato l’imprenditore tessile Enrico Monti, dal loro amore è nato nel 2004 Luca Maria. Tutti e tre vivono in una bellissima villa circondata dal verde a Treviso.

La carriera di Sabrina Salerno inizia negli anni 80, quando scoperta da Claudio Cecchetto diventa un’icona del panorama artistico di quegli anni, il suo successo da quel momento non fu solo nazionale ma anche europeo.

Sabrina ha esordito come cantante-ballerina, tra gli album più celebri ricordiamo: Sabrina, Super e Over The Pop. Ma il suo singolo che la fece schizzare in vette alle classifiche fu Sexy Girl del 1996. Essendo un’artista poliedrica Sabrina ha recitato anche in diversi spettacoli teatrali riscuotendo parecchio successo.

La Salerno ancora oggi è amatissima e seguitissima non solo dai nostalgici ma anche dalle nuove generazioni.

LEGGI ANCHE —> Naomi Campbell: “Non c’è amore più grande”. La super modella è al settimo cielo

Sabrina Salerno è una vera star, brilla come il sole e il web è senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone e il dolore per la morte del grande cantante : “Buon viaggio Maestro”

Sabrina Salerno è eterna. Essendo una persona poliedrica nel corso della sua carriera ha saputo affrontare diversi contesti, ballerina-cantante-attrice, Sabrina ha stupito intere generazioni.

Ciò che colpisce di Sabrina, oltre alla sua bravura, è la sua fisicità. Il suo fisico perfetto modellato da curve sinuose ed il suo bellissimo mandano in ebollizione i fan.

Nel pomeriggio Sabrina ha postato una foto sul suo profilo Instagram seguito da 857mila persone, la Salerno è al sole ed indossa una canottiera che le mette in risalto il prosperoso seno, a coprire lo sguardo dei bellissimi occhiali neri.

Sabrina si gode una bella giornata di maggio, il sole la illumina come se fosse una dea ed il web non sa dove guardare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

I follower di Sabrina sono letteralmente impazziti, in tantissimi hanno commentato la foto, “Sole attira sole” scrive qualcuno, “Sei bellissima” risponde qualche altro e la gara a chi commenta per prima non è ancora finita.