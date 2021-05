“Superlativa”. Cecilia Rodriguez in total white manda i social in tilt FOTO

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle modelle più amate del mondo di Instagram. Ha conquistato tutti quando è arrivata in Italia e si è presentata come sorella minore di Belen Rodriguez: due gocce d’acqua, hanno fatto impazzire gli italiani con la loro incantevole bellezza. Successivamente Cecilia ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere per la persona che è e non più per essere “la sorella di”. Non sapeva che questo reality le avrebbe cambiato così tanto la vita, ma è quello che è accaduto.

Cecilia Rodriguez incanta i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Cecilia, entrata nella casa, raccontò la sua vita e soprattutto la sua relazione con Francesco Monte che proseguiva oramai da quattro anni. Erano felici e innamoratissimi, eppure tutto cambiò quando lei nella casa conobbe Ignazio Moser. Dopo un breve periodo di amicizia iniziale, non riuscì più a comandare il suo cuore: decise di lasciarsi andare e di lasciare Francesco, che entrò nella casa per parlare con lei. Da lì è cominciata la sua storia con Ignazio che fece molto discutere all’epoca, ma che contro ogni previsione è durata e con il tempo hanno imparato a farsi volere bene e a conquistare il pubblico.

Adesso Ignazio è partito per l’Honduras, per partecipare all’Isola dei Famosi, e lei lo sta aspettando e lo sta sostenendo da casa con tutte le sue forze. Riuscirà il loro amore a resistere a questo periodo di distanza?