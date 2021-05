“Tutta rosa”. Giulia Salemi fa esplodere i social: uno spettacolo FOTO

Giulia Salemi, reduce dal Grande Fratello Vip, ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Diventata famosa nel corso degli anni, il suo successo è stato sancito quando ha partecipato al Grande Fratello Vip tre anni fa. Un’esperienza importante e per certi versi traumatica: dalla storia d’amore con Francesco Monte durata poco fuori dalla casa, e il provvedimento disciplinare a causa di sua madre che le parlò in persiano quando andò a farle la sorpresa, non ha conservato proprio un bel ricordo di quel momento. Motivo per cui ha deciso di riprovarci con l’ultima edizione.

Giulia Salemi fa esplodere i social con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia è entrata nella casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip a novembre, un mese e mezzo dopo l’inizio. Nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con cui ha cominciato un’amicizia che ha fatto appassionare il pubblico. In quel periodo Pierpaolo era invaghito di Elisabetta Gregoraci, ma oramai il loro flirt era agli sgoccioli e lei aveva deciso di abbandonare il gioco per tornare da suo figlio Nathan Falco. Una volta rimasto solo, Pierpaolo ha trovato conforto tra le braccia di Giulia che lo ha risollevato, prima come amica e poi come qualcosa in più.

Tra i due è cominciata una relazione che ha fatto appassionare il pubblico e che prosegue ancora oggi a gonfie vele fuori dalla casa del reality. I due sono sempre più felici, più affiatati e più innamorati che mai.