Un Posto al Sole anticipazioni 19 maggio: Silvia beccata con un altro

Un Posto al Sole anticipazioni 19 maggio: Samuel ha capito che Silvia non è indifferente alla corte spietata che le sta facendo Giancarlo, il nuovo cliente al Vulcano

Roberto sta vivendo un periodo molto complicato con i Cantieri, sono mesi oramai che sta cercando di recuperare la situazione ma ogni giorno sprofonda sempre di più in un abisso. Dopo diverse settimane è arrivato alla figura di Pietro Abbate, al momento sta cercando di capire cosa nasconde nel suo passato e intanto capisce che il suo scopo è quello di rovinarlo. Cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Alberto vorrebbe che Samuel lasciasse il seminterrato per potersene riappropriare, e mentre proverà a fare questo, Samuel sarà distratto da qualcosa in particolare. Al Vulcano, infatti, Silvia ha un corteggiatore: Giancarlo, un nuovo cliente del locale che viene spesso per poterla vedere. Lei è in crisi con Michele e si sta crogiolando abbastanza nelle attenzioni che l’uomo ha nei suoi confronti. Ogni giorno è sempre lì pronto a farle un complimento, lei n’è contenta e inizia ad essere davvero lusingata. Giancarlo la riempie di complimenti e fa tutto quello che con Michele oramai non ha da tanto tempo. Samuel, che lavora al Vulcano, si accorgerà di questa cosa. Che succederà?

Intanto Roberto capisce che lo scopo di Pietro Abbate è quello di rovinarlo, ma non sa che l’uomo sia riuscito a mettersi in contatto con un suo vecchio amico. Chi è questa persona? Qualcuno che noi conosciamo o un new entry?