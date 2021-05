Il fascino da leonessa di Raffaella Fico in lingerie rapisce i suoi ammiratori grazie ad un disarmante gioco di ruolo.

Ad un giorno esatto dalle ultime folgoranti pose pubblicate dalla bellissima showgirl, Raffaella Fico, sarà la stessa modella classe 1988 a rinnovare con devozione il suo look esaudendo in tal modo i sogni dei suoi ammiratori.

Raffaella, modella ed attrice partenopea, ha partecipato recentemente nei panni di concorrente al programma condotto da Simona Ventura in questo 2021, di “Games of Games – Gioco Loco“. E nel corso della sua carriera, sin dal lontano 2008 in cui esordì di fronte alle telecamere del “Grande Fratello“, pare sia sempre riuscita a conquistare con naturalezza l’attenzione del suo pubblico. Scopriamo adesso, attraverso la sua ultima apparizione, il trucco segreto della sua popolarità.

Leggi anche —>>> “Come una principessa”, Bianca Atzei su Instagram è afrodisiaca – FOTO

Raffaella Fico e la lingerie fiammante ne il “tu per tu dei suoi sogni”