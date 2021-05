Nel profilo di Cecilia Rodriguez è apparsa l’ennesima fotografia spettacolare: l’argentina scopre le sue gambe meravigliose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez è la sorella minore di Belen: l’argentina, proprio come la celebre conduttrice e showgirl, è una bomba sexy. Chechu ha preso parte a l’ultima puntata de ‘L’isola dei Famosi’ per sostenere in diretta il suo compagno Ignazio Moser. La 31enne ha scelto per l’occasione uno straordinario abito di colore rosso.

In materia di moda, l’argentina viene promossa sempre a pieni voti. Cecilia, infatti, ha postato poco fa una fotografia su Instagram davvero favolosa. La classe 1990 indossa un vestito di colore bianco completamente scosciato: la sua sensualità non ha proprio limiti e la sua bellezza è decisamente abbagliante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sto morendo”, la scollatura di Elettra Lamborghini manda Instagram in tilt – FOTO

Cecilia Rodriguez, vestito troppo scosciato: che spettacolo

Per vederla, vai su successivo