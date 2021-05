Come tenersi in forma questo martedì? A voi ci pensa Paola Di Benedetto con il suo workout del giorno. Ecco di cosa si tratta

Una nuova settimana è iniziata e anche in questi giorni dove il caldo comincia a farsi sentire non deve mancare un buon allenamento. Oggi è solo martedì e quindi per voi abbiamo riservato un circuito semplice e veloce ma molto faticoso. E’ stata Paola di Benedetto la fonte d’ispirazione, la modella lo ha già provato e i risultati non sono tardati ad arrivare.

Trenta minuti al giorno vi trasformeranno in persone nuove. Lo sport e una sana alimentazione aiutano a mantenersi in forme e a seguire uno stile di vita corretto.

Workout di Paola Di Benedetto: di cosa si tratta?

Il workout del giorno è molto semplice e dinamico ed è composto da una serie di esercizi da ripetere per più volte possibili in trenta minuti. Avrete bisogno solo di un tappetino dove poggiarvi e potrete scegliere di farlo a casa o in giardino. Pronti? Iniziamo:

10 push up; 10 mezzo burpees senza salto; plank mani in appoggio per 10 secondi.

Non preoccupatevi se sentirete il cuore battere a mille, questo è un circuito cardio che aiuta a mantenere il muscolo in movimento e in un lavoro costante. Come sempre è consigliato iniziare con almeno dieci minuti di riscaldamento per accendere tutte le parti del corpo e a fine allenamento non dimenticatevi altri dieci minuti di stretching.

Se ancora non avete iniziato, è arrivato il momento giusto per farlo. La prova costume si avvicina ed è giunto il tempo di alzarsi dal divano e cominciare a mettere in moto il corpo e ad attivare il metabolismo. con costanza e impegno, i risultati non mancheranno ad arrivare e voi non potrete più fare a meno del vostro allenamento quotidiano. Diventerà la vostra comfort zone.