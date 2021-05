“Chiamate il 118”. Carolina Stramare genera il caos: il web è in delirio – VIDEO

Carolina Stramare. L’ex Miss Italia, incoronata nel 2019, fa incetta di like su Instagram. I fan sono letteralmente ammaliati dalla sua bellezza prorompente. Si è mostrata in una veste assai diversa dal solito. Cosa sta facendo la modella mozzafiato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

L’ottantesima edizione del concorso di bellezza di Miss Italia, svoltosi nel 2019, ha visto salire sul gradino più alto del podio una timida ragazzina ligure, poco più che ventenne, classe 1999. Stiamo parlando di Carolina Stramare. A distanza di soli due anni, tutto è cambiato per lei, è diventata una fuori classe nel settore moda.

In molti si stanno domandando quanto sia ormai anacronistica una competizione per giovani donne basata essenzialmente sul giudizio del loro aspetto fisico. Tuttavia, Miss Italia rappresenta ancora oggi un appiglio al passato e alla tradizione ed è sicuramente un trampolino di lancio efficace per ragazze di talento che vogliono ritagliare il proprio spazio nel settore dello spettacolo. Molte artiste che imperversano oggi sul piccolo o grande schermo sono emerse proprio grazie a quell’evento, non necessariamente salendo sul podio.

Carolina Stramare, invece, è stata incoronata reginetta di bellezza da una divina star del cinema come Gina Lollobrigida. In cosa è impegnata attualmente?

Carolina Stramare infiamma gli animi su Instagram: una dea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare ha suscitato ultimamente un po’ di delusione nei suoi fan. Ebbene si, L’ex Miss Italia 2019 era tra i volti più interessanti che avremmo voluto vedere durante l’ultima edizione del reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 e ancora in corso.

Poco prima della partenza dei concorrenti verso le spiagge dell’Honduras, è arrivata la comunicazione del ritiro della giovane ancor prima d’iniziare. Non è trapelata nessuna notizia approfondita. Sono stati addotti motivi familiari. La privacy della Stramare è insindacabile.

Tuttavia, i fan della bellissima giovane non sono rimasti nemmeno un secondo a bocca asciutta. Lei stessa dà costamente aggiornamenti sulle sua attività e sulla sua carriera attraverso le suggestive immagini che condivide sul proprio profilo Instagram.

L’ultimo post rilasciato la vede in una forma strepitosa, impegnata in uno shooting fotografico. Addominali d’acciaio e fisico da boxer, Carolina Stramare in reggiseno sportivo mette in mostra il fisico bestiale, atletico, da far invidia a chiunque. Viso perfetto e forme sinuose: i fan sono in delirio e non possono far altro che lasciare messaggi di approvazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Chiamate il 118” – scrive qualcuno simpaticamente, adducendo che tanta sensualità possa provocare un malore improvviso. Commentano altri: “Quegli addominali mi stanno guardando”, “Strepitosa”, “Fisico pazzesco”, “La Perfezione”.