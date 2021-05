“Una creatura splendida”, Sabrina Salerno e la maglia trasparente che fa vedere tutto – FOTO

Gli ultimi due scatti condivisi da Sabrina Salerno hanno mandato i followers in visibilio: la showgirl, con indosso una sensualissima maglia trasparente, ha convinto tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Erano gli anni Ottanta quando Sabrina Salerno si approcciava per la prima volta al mondo dello spettacolo. Con successi come “Sexy Girl” e “Boys“, la cantante si è cimentata nel genere italo-disco, facendo ballare non soltanto il pubblico italiano, ma anche quello del resto d’Europa. Con oltre 20 milioni di dischi venduti, la Salerno rimane tuttora un mito indiscusso della musica.

A conquistare i suoi fan, oltre alla voce strepitosa, sono state anche le sue curve prorompenti. In pochi sanno, infatti, che Sabrina vinse addirittura il titolo di “Miss Liguria“, riconoscimento che le permise di accedere al concorso di “Miss Italia 1984”. Ad oggi, la showgirl continua ad entusiasmare i suoi followers attraverso pose ammiccanti ed outfit davvero sensualissimi: gli ultimi scatti condivisi su Instagram sono la riprova della sua bellezza.

Sabrina Salerno e la maglia trasparente che fa vedere tutto, unica – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Appena tre ore fa, Sabrina Salerno pubblicava una coppia di scatti da far perdere la testa. Con indosso una sensualissima maglia trasparente, di colore fucsia, la showgirl è riuscita a catturare fin da subito le attenzioni dei suoi fan. “Le etichette e i luoghi comuni sono spesso fuorvianti. Pensare con la propria testa può essere vitale“: questo l’insegnamento che la cantante ha voluto trasmettere nella didascalia.

In entrambe le foto, le trasparenze lasciano intravedere il reggiseno nero, che contiene a malapena il décolleté esplosivo della showgirl, il cui fisico da pin-up ha sempre fatto stragi di cuori. Nella prima immagine, i capelli di Sabrina sono sensualmente raccolti, mentre nella seconda cadono disordinatamente sulle spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

I commenti dei fan non possono che essere commenti di apprezzamento. “Sei una creatura splendida” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro rincara la dose – “Tu sei sublime Sabrina“.