Lady Immobile ha condiviso tra le sue stories una foto da brividi: la moglie del calciatore biancoceleste ha deciso di mostrare a tutti le minacce che riceve sui social.

Ciro Immobile, ieri sera, ha affrontato la sua ex squadra. Il risultato del match tra Lazio e Torino è stato 0 a 0: con questo punto, la squadra piemontese ha raggiunto la salvezza. La banda di Nicola, perdendo, avrebbe dovuto affrontare il Benevento nell’ultimo turno di campionato: una partita secca piena di insidie e di rischi.

La squadra di Inzaghi non aveva particolari obiettivi da raggiungere ma ha giocato una buona partita, sfiorando il gol in diverse occasioni. Immobile è stato tra i più positivi, cercando il gol in più di un’occasione (per lui anche una rete annullata dall’arbitro e un calcio di rigore sbagliato). Il nativo di Torre Annunziata ha deciso di scrivere un messaggio sui social, sollevando pesanti accuse verso il presidente del Toro Urbano Cairo. “Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con “il sangue agli occhi”, ha scritto in un post il bomber biancoceleste. Come se non bastasse, l’attaccante ha ricevuto anche insulti sui social network. Lady Immobile, infatti, ha deciso di mostrare ai suoi followers un post da brividi.

Lady Immobile, minacce ed insulti sui social: frasi shock

Non è un momento semplice per Ciro Immobile. Le polemiche dopo Lazio-Torino sono state eccessive: Urbano Cairo ha scritto un messaggio per chiuderla qui ma il club capitolino non ci sta e vuole proseguire per sedi legali. Come se non bastasse, il bomber campano ha anche altri grattacapi da affrontare.

Jessica Melena, moglie del talento della Lazio, ha deciso di condividere un post da brividi tra le sue stories. La ragazza è seguita da quasi 1 milione di followers. “Da oggi inizierò a pubblicare tutti questi messaggi. Quindi vedete voi se vi conviene perché poi piangete e non dite che è stato un vostro amico. Perché tutto ha un limite, grazie”, si legge. L’utente in questione ha augurato la morte al calciatore e alla moglie. Il messaggio delirante non merita né analisi né commenti.

Jessica, poco prima, aveva pubblicando un post tra le stories in cui elogiava la professionalità del marito.