Continua il tour promozionale di Valentina Ferragni lungo la Penisola per valorizzare le nostre piccole città: ieri si è diretta in Veneto ed il suo look era spaziale.

Continua il tour promozionale delle sorelle Ferragni nei luoghi del cuore della nostra bell’Italia ora che le riaperture lo consentono. Abbiamo visto Valentina Ferragni qualche giorno fa alla chiesa di San Galgano a Siena, poi si è spostata a Brera, al Castello di Rivalta in Val Trebbia, e ieri infine a Treviso in visita al centro storico e al museo Bailo.

Piccole soste per valorizzare le micro eccellenze del territorio, sia quelle artistiche che quelle museali e architettoniche, senza tralasciare le enogastronomiche a noi tanto care.

Valentina ha pubblicato tre foto del suo breve soggiorno trevigiano, due fra le opere del Bailo e una a cena in un ristorante di pesce poco fuori dal centro. Si tratta di un piccolo gesto che però è in grado di far muovere centinaia di persone per dar aria alla nostra economia così bistrattata.

Valentina Ferragni seduce in minigonna e uno stacco di coscia pazzesco

