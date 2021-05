“La vita in diretta”, l’incredibile nome che affiancherà Alberto Matano

La Vita in Diretta, grande novità nel programma di Rai 1. Accanto al noto conduttore Alberto Matano è in arrivo un autorevole nome dello spettacolo: le indiscrezioni

Appuntamento immancabile per numerosissimi telespettatori, “La vita in Diretta” è un vero punto di riferimento su Rai 1. Un cocktail di aspetti imprescindibili del programma, dove non può mancare una gradita dose di emozioni, che lo rendono una delle proposte più apprezzate della televisione.

Spettacolo e cronaca, personaggi e attualità, Alberto Matano guida la moltitudine dei temi come un eccellente padrone di casa, che sa come intrattenere il suo pubblico, mantenendo alta l’asticella della qualità.

Ma alcune indiscrezioni lasciano trapelare la prossima partner professionale, il cui nome autorevole prospetta un ulteriore incremento di valore alla trasmissione.

Stefania Orlando a “La vita in diretta”: le indiscrezioni

Dopo l’accogliente saluto di Alberto Matano verso Stefania Orlando nel corso della sua ospitata a “La vita in diretta“, sono impazzate le indiscrezioni sulla sua futura partecipazione allo storico rotocalco.

Ambiguo il caloroso benvenuto del conduttore alla sua ospite, che ha alimentato subito le voci: “Bentornata a casa! Sai che via Teulada è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti!“.

Sembrerebbe proprio esserci in atto un corteggiamento verso la showgirl, che ha già dedicato gran parte della sua carriera alla Rai, prima di tornare alla ribalta della notorietà con l’esperienza al Grande Fratello Vip, rivelatrice del suo ancora vivissimo potenziale. La conduttrice si è fatti dimostrata estremamente amata dal pubblico, a tal punto che potrebbe diventare un vero magnete per gli ascolti, anche tra i più giovani.

Ad aggiungere credibilità a quanto trapelato, si aggiunge una sua recente intervista rilasciata a Panorama, nella quale ha svelato i suoi piani per il futuro. Ha subito ammesso di aver ricevuto numerose proposte, che ha deciso di non cavalcare sull’onda del successo, preferendo un’attenta valutazione.

Ma le sue parole non hanno escluso eventuali accordi: “Se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su svariati argomenti. Mi piacerebbe avere la fiducia di una rete, quella che mi è mancata in questi anni“.

Sarà forse la Rai a riservarle la meritata fiducia? In attesa di conferme, anche noi possiamo sognare.