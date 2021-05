“Li voglio anch’io così”. Arisa riceve un commento su IG da un personaggio inaspettato – FOTO

Arisa. La cantante lucana è sempre super attiva su Instagram, social network che usa per tenere i fan aggiornati sui suoi progetti. L’ultima foto la mostra con un’acconciatura inusuale. Arriva il commento che non ti aspetti

Cantante dal talento straordinario, paladina della body positivity, personaggio televisivo dinamico e ammaliante: tutto questo e anche di più è Arisa. L’interprete di origine lucane ha terminato da meno di una settimana il suo impegno come professoressa e membro della commissione di canto del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha fatto squadra insieme all’energica Lorella Cuccarini.

Il 2021 le ha regalato fino a ora tante soddisfazioni. Ha partecipato al 71º Festival di Sanremo, classificandosi in decima posizione con il brano Potevi fare di più scritto per lei da Gigi D’Alessio. Il suo ultimo singolo, Ortica, di cui è autrice, ha superato in meno di un mese 1,5 milioni di visualizzazioni solo su YouTube.

Su Instagram si è mostrata in una vesione inedita. Scopriamo di più.

Arisa: nuovo look su Instagram. Arriva un commento inaspettato

