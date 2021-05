“Auguri Al” la dedica speciale per Al bano, i fan si sciolgono – FOTO

Al bano oggi compie gli anni e nel giorno del suo compleanno non poteva mancare un messaggio speciale da parte sua: una donna unica

Per la famiglia Carrisi il 20 maggio è un giorno speciale: il compleanno di Al bano. Il cantante pugliese compie settantotto anni e su Instagram sono già tanti coloro che hanno lasciato un messaggio di auguri per l’artista. Il tempo passa per tutti, anche per chi sembra immortale e ancora oggi regala al mondo grandi emozioni. Al bano è un’icona della musica italiana e insieme alla sua ex moglie e collega Romina Power continua a commuovere chiunque li ascolti.

GUARDA QUI>>>“Gli anni passano ma chi li conta?”, Romina Power fa gli auguri ad Al Bano – FOTO

Al bano e i suoi settantotto anni, la FOTO con lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

GUARDA QUI>>>Loredana Lecciso. Un nuovo progetto nel giorno del compleanno di Albano

Nonostante non stiano più insieme da tanto tempo, Romina non ha perso occasione di dedicare un post al suo ex marito e collega con il quale condivide ancora oggi la passione per la musica. Immediatamente la foto ha fatto il giro del web. E’ uno scatto del passato dove i due avevano appena trent’anni ed erano follemente innamorati.

L’ex moglie ha battuto sul tempo anche Loredana Lecciso che ha appena pubblicato una foto insieme al cantante. “Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri Al” ha scritto la showgirl come didascalia.

I due appaiono in una situazione molto intima, lei con un completino che la fa sembrare ancora più sensuale e lui in accappatoio con uno sguardo ammiccante. Lo scatto è già virale ed ha conquistato like e cuori dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Molti si chiedono come avvengono i festeggiamenti per questi settantotto anni. Chissà se Al bano trascorrerà la giornata anche con la sua ex moglie? I fan non vedono l’ora di scoprirlo e di seguire su Instagram gli aggiornamenti. L’amore tra i due è finito ma la stima e l’affetto sono indelebili e intramontabili.