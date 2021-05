“Avanti un Altro”, Bonolis scatena il panico: “E’ la variante indiana”

“Avanti un Altro”, Paolo Bonolis scatena il panico: “Non tocchi, c’è la variante indiana!”. Il pubblico trattiene il fiato di fronte alle sue grida…

“Avanti un Altro“, questa sera, è partito inaspettatamente col botto. La puntata ha visto come primo concorrente William, che dopo aver risposto brillantemente alle domande del conduttore si è aggiudicato il titolo di “primo campione di giornata”, con un montepremi pari a 75.000 euro. A tentare di soffiargli il posto è poi giunta la giovane Nimì, che si è fin da subito rivelata una concorrente solare e divertente.

Il suo racconto ha immediatamente colpito i due conduttori: “Mi chiamo Nimì, sono cresciuta in un orfanotrofio prima di essere adottata. Ho quattro figli e sono segretaria in un’agenzia immobiliare, ma sogno di fare l’insegnante“. Dopo una serie di allegri siparietti che hanno coinvolto i due conduttori, la gara è entrata nel vivo. Ad un certo punto, tuttavia, un gesto della concorrente ha scatenato il panico in studio: per alcuni istanti, il pubblico ha trattenuto il fiato.

“Avanti un Altro”, Bonolis scatena il panico: “C’è la variante indiana!”

La concorrente Nimì si è subito rivelata il bersaglio perfetto dei commenti e delle battute di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il conduttore del noto preserale, notando che la partecipante aveva salutato solamente lui, non ha mancato di stuzzicare il collega a riguardo: “A lei non la salutano, nessuno se la fila“. Nimì, presentandosi al pubblico, ha descritto suo marito in questi termini: “Purtroppo è romano“. Bonolis, punto sul vivo, non si è tirato indietro dal replicare: “Perché? Che c’ha contro i romani scusi?“.

I conduttori, per tutta la durata del suo turno, hanno continuato a stuzzicare la concorrente con la loro consueta ironia. “Lo so che lei è pudica, ma…” – le ha annunciato Bonolis, prima di introdurre il tema su cui vertevano le domande – “Sotto la doccia!“. Nimì, che ha risposto correttamene a tre dei quattro quesiti, si è poi precipitata a pescare dal pidigozzaro: nel farlo, tuttavia, ha accidentalmente toccato il conduttore, che è andato su tutte le furie.

“Non tocchi, ah… la variante indiana!“, ha esclamato Paolo, precipitandosi a prendere lo spray igienizzante per disinfettare quello che la concorrente aveva toccato. Il pubblico, che per alcuni istanti aveva trattenuto il fiato, è poi scoppiato a ridere. Come al solito, i divertentissimi siparietti improvvisati dai conduttori raccolgono un incredibile successo.

Purtroppo, nella successiva tornata di domande, Nimì non è riuscita a ripetere l’esperienza. Paolo Bonolis, dopo aver constatato il suo errore, l’ha salutata con grande affabilità.