Incidente in moto sulla statale: giovane padre perde la vita

In un drammatico incidente in moto, avvenuto sulla statale 65 della Futa a Pian di Macina (Bologna), è morto un infermiere di 27 anni, padre di una bambina.

Nel tardo pomeriggio di ieri, si è consumato l’ennesimo incidente mortale in Italia. È accaduto, intorno alle 18:30 lungo la statale 65 della Futa, nel territorio di Pian di Macina (Bologna). A perdere la vita un giovane padre di 27 anni che viaggiava a bordo della sua moto. Per cause ancora da accertare il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto condotta da un 72enne. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Ferito lievemente l’automobilista.

Bologna, incidente sulla statale 65 della Futa: muore giovane padre

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, sulla strada statale 65 della Futa a Pian di Macina, piccola frazione del comune di Pianoro, in provincia di Bologna.

Nel sinistro ha perso la vita Gabriele Mimmi, infermiere di 27 anni e padre di una bambina che solo due mesi fa aveva festeggiato il matrimonio. Mimmi, secondo quanto ricostruito, come riporta Bologna Today, viaggiava sulla sua moto in direzione Bologna, quando, per cause ancora in fase di verifica, si è scontrato con un’auto, una Mercedes, alla guida della quale vi era un uomo di 72 anni. Un impatto violentissimo che ha fatto finire il 27enne sull’asfalto e la moto ad alcuni metri di distanza.

Leggi anche —> Scontro tra auto e moto sulla provinciale: morto un uomo

Sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118 che ha soccorso l’infermiere e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Qui i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita, ma tutto è stato inutile: Gabriele è deceduto poco dopo per i gravi traumi. Ferito lievemente il conducente della Mercedes che è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Orsola.

Leggi anche —> Incidente in autostrada, auto investe un capriolo: morta una donna

Per ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge.

Numerosi i messaggi di cordoglio, anche sui social, per la famiglia di Mimmi che lascia la moglie ed una bambina piccola. I colleghi, scrive Bologna Today, hanno organizzato una raccolta fondi che verrà devoluta ai familiari dell’infermiere.