Cani Vip, conoscete il cane di Samantha de Grenet? Tutto su Bdog

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua padroncina: si tratta del cane di Samantha de Grenet. Le curiosità su Bdog

È stata una dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e anche di duri scontri con un’altra grande donna e showgirl come Stefania Orlando. Lei è Samantha de Grenet che alla soglia dei 50 anni si è messa alla prova con la convivenza tra le mura della casa di Cinecittà.

Da sempre bellissima e seguitissima sui social tra le sue tante condivisioni anche quelle dei suoi momenti in compagnai del suo amato cane, Bdog. Anche lei, infatti, è un’altra dei tanti vip che stravede per gli amici a quattro zampe e che presta il suo volto anche per campagne di sensibilizzazione.

L’affetto per il suo amico peloso è così forte che in un recente post ha scritto: “Ma che bel cane, di che razza è?” “Amore puro!“.

Cane di Samantha de Grenret, le curiosità su Bdog

Bdog, il cane di Samantha De Grenet è un esemplare di Golden Retriever, dal pelo chiaro. Suoi social molti sono i momenti che la showgirl ci mostra insieme al suo fedele amico. Dalla quotidianità alle vacanze. BDog fa parte della sua vita e l’amore verso di lui è immenso.

I suoi messaggi di rispetto verso gli animali sono sempre attenti e puntuali, soprattutto in estate quando molte persone tendono ad abbandonare gli amici a quattro zampe per non portarli in vacanza. La scorsa estate Samantha aveva lanciato sui social un vero appello contro l’abbandono estivo degli animali domestici e più volte si era fatta vedere al mare con il suo Bdog.

E tante altre sono le volte in cui Samanta spiega come gli animali possono capire ed amare molto più degli uomini. Coccolata del suo peloso ha scritto, tempo fa, “Nessuno come un cane sa apprezzare la straordinarietà della tua conversazione…”.

E poi ancora “..come è possibile non amarli!!!”. Insomma chi la segue lo sa, la De Grenet ama alla follia i cani e non perde occasione per dimostrarlo.