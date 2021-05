Carmen Pisano, la consulente dei vip: “Vi spiego la bellezza in soft surgey”

La dottoressa Carmen Pisano, titolare di uno dei centri estetici più all’avanguardia della Capitale, ci racconta i segreti di bellezza dei personaggi famosi e le tecniche di ultima generazione che aiutano a sentirsi bene con sé stessi

La cura della bellezza oggi è un tema sentito e attenzionato. Sempre di più sono gli uomini e le donne che amano prendersi cura di sé stessi senza ricorrere però a bisturi e interventi invasivi. Questa è la filosofia che da anni porta avanti la dottoressa Carmen Pisano, direttrice di uno dei centri di medicina estetica più all’avanguardia della Capitale.

Il soft surgey, ovvero la chirurgia senza bisturi, è sempre più richiesta e apprezzata anche dalle celebrities italiane e non solo perché non è invasiva, è sicura e non richiede periodi di convalescenza. Alla dottoressa Pisano si affidano tanti volti noti del piccolo schermo e dei social, ma anche tante persone comuni che vogliono prendersi cura di sé stessi in modo sicuro ed efficace.

Come è possibile farlo oggi, con metodologie all’avanguardia, ce lo ha spiegato proprio la dottoressa Pisano che ha risposto alle nostre curiosità in fatto di medicina estetica e bellezza.

Dottoressa Pisano, da qualche anno ha inaugurato un nuovo centro dedicato alla medicina estetica e alla cura della persona. Quanto è importante oggi prendersi cura di sé? E’ un po’ come rinascere?

Prendersi cura di sé è il fulcro attivo della nostra struttura e del nostro modo di vivere. Noi pensiamo che non ci possa essere una bellezza esteriore se non ci occupiamo del nostro paziente anche dall’interno, per questo è fondamentale migliorarsi a 360° per rinascere e stare bene con sé stessi. Studiamo un percorso personalizzato per ogni paziente che possa aiutarlo a ritrovare quella persona che desidera essere.

Quali sono le novità che lei propone nel suo centro romano?

All’attivo abbiamo più di 6000 interventi in soft surgey, un’ampia scelta di trattamenti liftanti, rimodellanti, tonificanti e anticellulite per il corpo, uniti ad altrettante soluzioni specifiche per il viso e per il cuoio capelluto; oltre ai filler, alle biorivitalizzazioni, ai trattamenti di fotoringiovanimento, radiofrequenze e laser, sono proposti interventi di soft lifting (con fili) di blefaroplastica non chirurgica, nonché la chiacchieratissima “Twilight Therapy” per la ricrescita dei capelli. Tutti i nostri trattamenti sono di ultima generazione, scegliamo i macchinari più nuovi per garantire ai nostri pazienti solo il meglio.

Trattamenti di ultima generazione, quali nello specifico?

Annoveriamo l’ormai famoso Coolsculpting, trattamento di criolipolisi finalizzato all’eliminazione definitiva delle adiposità localizzate, fiore all’occhiello della clinica, e le radiofrequenze di ultima generazione in uso nel Thermage FLX, lanciato in esclusiva europea lo scorso ottobre 2020 proprio da Acaia.

Molti i vip che si rivolgono a lei, può farci qualche nome?

I nostri vip più famosi sono sicuramente Cristina e Maria Teresa Buccino, Simone Belli, Antonella Elia, Francesca Chillemi, Giulia Elettra, Livio Bhesir.

Quali i trattamenti più richiesti?

Tra i nostri trattamenti più richiesti c’è sicuramente la Coolsculpting® di Allergan. Con questo macchinario è possibile andare a trattare in modo selettivo le aree in cui si localizzano grasso e adiposità ostinate. La procedura di criolipolisi si avvale di un sistema di raffreddamento localizzato controllato che agisce selettivamente sulle cellule di grasso sottocutaneo senza danneggiare la pelle. Le cellule di grasso vengono “congelate” e successivamente eliminate naturalmente dall’organismo in via definitiva.

La Criolipolisi Coolsculpting è il fiore all’occhiello del centro e si rivela particolarmente efficace per specifiche aree del corpo quali: sottomento, addome, fianchi, interno coscia, culotte de cheval, ginocchia.

Come diffidare da quelle proposte che sono allettanti ma che poi si possono rivelare pericolose per la salute?

Le proposte da cui diffidare sono sempre quelle più facili e veloci, mai fidarsi di chi promette tanto e in poco tempo soprattutto senza sacrifici. Noi facciamo sempre un check up completo ai nostri pazienti prima di iniziare qualsiasi trattamento. E’ importante programmare un percorso completo che possa portare il paziente a un benessere generale, non si può curare la bellezza esteriore se non partendo dall’interno, da una dieta sana e un equilibrio nella propria vita.

Come curare la bellezza senza cambiare i connotati?

Per i nostri pazienti consigliamo sempre un approccio moderato: la bellezza è salute e armonia, non esagerare per raggiungere un equilibrio. Non ci devono essere delle linee che quando lavoriamo sul paziente stonano nella visione d’insieme, partiamo sempre da dentro, pretendiamo che i pazienti stiano in forma, mangino sano e si prendano cura della pelle. Quando viene richiesto troppo o qualcosa in più che non rispecchia il concetto di una bellezza armoniosa ne parliamo e cerchiamo di arrivare insieme a un compromesso che possa regalare una soluzione proporzionata.

