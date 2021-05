Carolina Marconi, la triste rivelazione sui social: followers devastati

Carolina Marconi ha scritto un post strappalacrime sui social network: la nativa di Caracas ha rivelato la sua malattia.

Carolina Marconi è una showgirl nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla quarta edizione del ‘Grande Fratello’. La classe 1978, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, è stata l’angelo che vola al Carnevale di Venezia e ha posato senza veli realizzando alcuni straordinari calendari sexy.

Come se non bastasse, la Marconi ha anche preso parte ad alcune serie televisive come ‘Un posto al sole’ e ‘Baciati dall’amore’. Carolina ama postare sui social network contenuti decisamente esplosivi in mostra ai suoi seguaci le sue curve da brividi. Questa volta, però, la showgirl ha pubblicato un post strappalacrime in cui ha fatto una rivelazione devastante.

Carolina Marconi, il post strappalacrime: rivelazione da brividi

“Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere anche se nn è facile un periodo brutto della mia vita. Il 25 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno ,ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue”: inizia così il lunghissimo post condiviso sui social. L’ex gieffina ha anche raccontato il suo intervento: per evitare le radio, la venezuelana si è sottoposta ad un’operazione dalla durata di otto ore.

Dopo circa un mese dall’operazione, Carolina ha scoperto di doversi sottoporre alle chemio per ben sei mesi per prevenzione. “Ragazzi fate prevenzione vi aiuta a salvarvi e durate di più ….la vita è bella”: questo il consiglio della bellissima venezuelana.

Per molte settimane, la Marconi è stata lontana dal mondo dei social network. Nonostante il periodo buio e difficile, la 43enne è tornata sul web condividendo fotografie in cui sfodera sorrisi incredibili e contagiosi. La sua voglia di vivere è davvero incredibile.