Chiara Ferragni, in vendita il costume con l’occhio. I fan notano un particolare: è bufera

Sul suo profilo aziendale Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo costume con l’occhio ma i follower hanno notato un dettaglio che non è piaciuto a molti

Oggi Chiara Ferragni ha pubblicato sia sulla pagina del brand, riportante il suo nome, che sulle proprie IG Stories un post di una pubblicità per lanciare il suo nuovo costume rosa intero con l’occhio, simbolo del suo marchio. Lo stesso segno distintivo era anche sulle uova di Pasqua di questo aprile. Questa volta però ai fan non è piaciuto un dettaglio usato proprio per diffondere lo spot del nuovo costume intero.

Sul sito ufficiale della Ferragni viene scritta questa frase per descrivere il nuovo capo dell’estate da sfoggiare al mare e in piscina quest’anno: “Costume intero in vinile rosa con patch “Eyelike” in silicone sul davanti. Made in Italy”. E fin qui tutto ok, i follower si sono infuriati però proprio per la foto che fa da reclame al costume intero rosa con l’iconico occhio.

Il motivo dell’ira dei fan di Chiara Ferragni – Foto

I fan di Chiara Ferragni quindi si sono arrabbiati molto perché nella foto utilizzata per pubblicizzare il costume rosa intero sono ritratte due ragazze con l’indumento con l’occhio ma ciò che balza subito all’occhio (appunto) è il lato b delle due donzelle. I seguaci dell’influencer prima in Italia hanno scritto infatti: “Ok, ma il costume com’è fatto?!? Non è che si capisca molto dalla foto” e “Ma…mi domando ..per un costume, noi dobbiamo SOLO vedere dei CULI!!!” e via discorrendo.

Finora non c’è stata una replica né qualsiasi altro comunicato o messaggio della moglie di Fedez ma di certo una foto del genere, senza peccare di perbenismo, non riesce, come dicono i fan, nell’intento di far vedere il monopezzo rosa con il famigerato occhio ma solo il sedere delle due modelle. Qualcuno si aspetta una risposta della Ferragni, che non si sa se mai arriverà.