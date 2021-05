Damiano David dei Maneskin. Facciamogli i conti in tasca: quanto guadagna?

Damiano David dei Maneskin. Il leader e cantante della band romana gode di una fama straordinaria. La sua voce graffiante, l’atteggiamento da bello e dannato e l’indiscusso talento fuori misura lo hanno eletto nuovo sex symbol tra i giovanissimi e non solo. Quanto guadagna l’artista?

Sabato 22 Maggio saremo tutti sintonizzati su Rai Uno per vedere la finalissima dell’Eurovision song contest 2021, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. A tenere alto il nome dell’Italia quest’anno c’è un gruppo di giovanissimi talenti che sta facendo incetta di gloria e successi. Stiamo parlando dei Maneskin.

La rock band è formata da Damiano David alla voce, Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio, batterista. Hanno spopolato nel 2017 all’undicesima edizione di X Factor. Non hanno vinto ma grazie al loro singolo dal titolo Chosen si sono fatti conoscere al grande pubblico. Hanno replicato con la canzone Morirò da re, ma è con Torna a casa che si sono guadagnati il quintuplo disco di platino.

Il 2020 è stato segnato dall’uscita dello struggente singolo Vent’anni. Il 2021 ha portato loro il più grande riconoscimento musicale del nostro paese. I Maneskin hanno vinto, infatti, la 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni. Ciò li ha condotti direttamente a rappresentarci all’Eurovision Song contest presso l’Ahoy di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Se risultassero vincitori il prossimo sabato, la manifestazione si terrà in Italia nel 2022. Sarebbe un bel regalo per tutti noi.

Quanto guadagna il leader della band, Damiano David?

Damiano David è il leader del gruppo Maneskin, cantante, nonché autore di gran parte dei brani. Il suo effettivo cachet non è noto, tuttavia è possibile fare alcune considerazioni al riguardo. Si tratta indubbiamente di cifre ragguardevoli.

La band è stata impegnata in tournée che hanno decisamente accresciuto il loro portafogli. Inoltre, dato il successo dell’uscita dei loro singoli, con tanto di certificazioni come disco d’oro e platino, i guadagni hanno avuto sicuramente un indice positivo.

Per ogni cd in copia fisica venduto, l’artista ha un incasso variabile tra 1.17 e 1.60 euro. Con l’avvio del mercato digitale, per ogni canzone scaricata, la cifra si attesta tra 11 e i 16 centesimi. Non sottovalutiamo nemmeno i guadagni percepiti grazie alle visualizzazioni su YouTube, Spotify e Instagram. Proprio su quest’ultimo social network, Damiano David ha superato 1 milione di follower. E’ possibile trovarlo con il nome di ykaaar. Perché questo nome? “Ho un’ossessione per l’iconografia delle ali” – ha spiegato il cantante. “Icaro è un po’ un mio punto di riferimento, mi sento un po’ la sua versione 2.0. Nel mio caso, però, le ali sono vere”.

Ricordiamo che Damiano David non ha percepito nessun guadagno dalla vincita al Festival di Sanremo. Non è previsto, infatti, un premio in denaro. Idem per l’Eurovision Song Contest. Se i Maneskin dovessero salire il gradino più alto del podio, porterebbero a casa tanta gloria e l’iconico trofeo del microfono di vetro.