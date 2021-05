“Amore mio”. Dayane Mello torna sui social e spiazza tutti – FOTO

Dayane Mello è una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip e nel corso dei mesi ha conquistato tantissimi followers che la seguono ogni giorno

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’avevamo già vista fuori da quella porta oramai qualche anno fa quando Stefano Sala partecipò alla terza edizione del reality: stiamo parlando del suo ex compagno, padre di sua figlia. I due avevano condiviso un amore folle destinato a finire troppo presto: resteranno per sempre legati dalla bambina che ad oggi è la gioia più grande di mamma e papà. A distanza di qualche anno, è stata Dayane a varcare la soglia della porta rossa più famosa d’Italia.

Dayane Mello incanta tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dayane è entrata nella casa felice e carica per questa nuova esperienza, decisa a mettersi in gioco e a divertirsi. Per tante settimane può dire di averlo fatto: tra alcol, feste, amici e tanti bei momenti, ha fatto un percorso che le ha lasciato davvero tanto. A poche settimane dalla fine, però, Dayane ha dovuto fare i conti con una brutta perdita: all’improvviso suo fratello minore Lucas ha perso la vita in un incidente stradale in Brasile. A causa del covid lei avrebbe dovuto affrontare una quarantena preventiva per raggiungerlo, e non avrebbe fatto in tempo a partecipare ai funerali, motivo per cui decise di farsi forza e di restare nel reality.

Ad oggi Dayane è una donna felice e realizzata, pare che abbia trovato di recente anche l’amore e sta vivendo dei mesi davvero belli e spensierati, tra sua figlia che l’è mancata tanto e i suoi amici.