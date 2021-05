Diletta Leotta in costume al tramonto, ammalia come una sirena – FOTO

Diletta Leotta sempre più seducente, la splendida conduttrice catanese lascia senza fiato: fisico conturbante in costume.

Che si sia appassionati di calcio o meno, Diletta Leotta è ormai la più amata dagli italiani, senza troppe discussioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In questi anni la conduttrice catanese, passata da ‘Sky’ a ‘DAZN’, si è imposta all’attenzione degli amanti dello sport con la sua bellezza e professionalità. Diventando un personaggio a 360 gradi, specie dopo la sua partecipazione a Sanremo nel 2020.

Recentemente, è stata anche al centro delle cronache di gossip, per la sua relazione con l’attore turco Can Yaman e anche per il flirt con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

Episodio, quest’ultimo, risalente a prima della sua attuale relazione e che dunque ha scatenato la reazione di Diletta, sul web e non.

La bellezza siciliana ha risposto a muso duro alle critiche, lamentando un’eccessiva presenza dei paparazzi nella sua vita.

Su Instagram, i suoi numerosissimi fan comunque continuano ad adorarla. E Diletta continua a regalare scatti davvero da urlo.

Diletta Leotta, voglia d’estate: straripante in costume, forme sensuali ed esplosive

SE VUOI VEDERE DILETTA IN COSTUME, VAI SU SUCCESSIVO