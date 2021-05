“Non serve che ti scopri”, Elisa Isoardi e lo stacco di coscia che ti manda in estasi – FOTO

Elisa Isoardi è un tripudio di sensualità: l’ultimo scatto condiviso su Instagram ha fatto venire la pelle d’oca ai suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi è stata senza dubbio la protagonista indiscussa dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Fin dall’inizio, la conduttrice si è distinta fra i suoi colleghi per il carattere deciso e indipendente, che spesso l’ha portata anche a prendere delle decisioni impopolari. Purtroppo, a causa di un problema all’occhio, la naufraga ha dovuto interrompere la propria avventura troppo presto, con grande dispiacere da parte dei telespettatori.

Le ultime esperienze televisive della Isoardi non sono state certamente tra le più fortunate: anche a “Ballando con le Stelle”, la concorrente era dovuta restare a riposo per diverse settimane, a seguito di infortunio. Sui social, tuttavia, Elisa non smette mai di aggiornare gli utenti in merito ad ogni sua attività. Nell’ultimo scatto, la visuale offerta è davvero da pelle d’oca: il suo stacco di coscia e la sua scollatura hanno lasciato tutti a bocca asciutta.

NON PERDERTI ANCHE —> “Una creatura splendida”, Sabrina Salerno e la maglia trasparente che fa vedere tutto – FOTO

“Non serve che scopri”, Elisa Isoardi e la FOTO che ti manda in estasi

Per vederla, vai su Successivo