Elodie, in accappatoio seduce nel verde: capolavoro di bellezza – FOTO

Elodie, svestita nel verde splende di bellezza. Immersa nella natura regala un’immagine di serenità e pace, ed il risultato è un’opera d’arte: stupenda

Nel pieno della vita e della sua carriera, Elodie sta godendo di notorietà crescente, data dal suo innegabile talento, che sta sempre più sviluppando e mostrando. In costante evoluzione dagli esordi, ha trovato la sua cifra stilistica, che le ha permesso di fiorire fino al conclamato successo.

Dopo la pubblicazione di diversi singoli che hanno occupato i primi posti delle classifiche e i programmi radio, da “Margarita” a “Guaranà“, da “Andromeda” a “Ciclone“, ha saputo alzare ancora la posta.

Con la partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice è riuscita nell’intento di farsi conoscere approfonditamente, mostrando le sfaccettature della sua identità artistica, e la versatilità delle sue capacità.

Obiettivo riuscito attraverso un vero e proprio show, in una fusione perfetta di canto e danza, che l’ha subito eletta a regina del POP, ma anche con il lungo discorso che ne ha spiegato le origini, offrendo un nuovo punto di vista sulla realtà, a volte trascurata.

In seguito a tale attenzione, ha visto aumentare a dismisura anche il suo seguito social, in particolare su Instagram, dove ha appena postato tra le stories uno scatto che è una visione di puro incanto.

Elodie immersa nel verde come in un dipinto

Vera reginetta del web, Elodie registra su Instagram la totalità di 2,4 milioni di followers. Complice la sua bellezza mozzafiato, ben ammirabile negli scatti da lei postati, e la sensualità esibita in piccole coreografie per la sua preparazione.

Ma la cantante si differenzia nel contesto per l’evidente autenticità, nonostante la finzione imperante sui social. Non è inusuale contemplarne l’immagine priva di trucco, e in look molto semplici ma decisamente accattivanti.

Nell’ultima foto postata tra le stories si è davvero superata, dove la sua naturalezza diventa natura. Immersa nel verde in un ambiente fiabesco, emerge come la protagonista di un dipinto, lucente nell’accappatoio bianco, mentre si gode la beatitudine tra le piante.

L’immagine della pace e della serenità, ma soprattutto della bellezza più vera. Un’opera d’arte che celebra la sua figura, in un quadro immersivo in cui è facile perdersi.