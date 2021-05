Emma Marrone, il completo sportivo è un’apoteosi di sensualità – FOTO

Emma Marrone torna ad esibirsi dal vivo, non mancando di postare scatti delle prove dei suoi spettacoli: il completo sportivo è un’apoteosi di sensualità

Emma Marrone è reduce da una stagione televisiva ricca di successi. Indubbiamente, l’esperienza che più l’ha messa alla prova è stata quella di “X Factor 2020“, in cui ha ricoperto per la prima volta il ruolo di giudice. Una prova in cui la cantante salentina se l’è cavata egregiamente, riuscendo a portare in finale l’artista Blind, membro della squadra degli Under Uomini.

Il desiderio più grande di Emma, tuttavia, è da sempre quello di tornare ad esibirsi dal vivo. Per tale motivo, la cantante ha già in programma una serie di concerti da portare sulla scena nei mesi di giugno e luglio, in cui finalmente avrà modo di ritrovare i suoi fan. Nel frattempo, la Marrone documenta tutte le preparazioni che si celano dietro ai suoi live: nell’ultima foto postata, il completino sportivo ha mandato tutti in visibilio.

