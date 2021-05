“Profumo di mare”, Federica Nargi e lo SCATTO in bikini che tutti stavano aspettando

“Il primo profumo del mare”: Federica Nargi seduce tutti con degli scatti in bikini. L’ex velina è bella da far perdere la testa

Federica Nargi è un celebre ex volto di “Striscia la Notizia”, il programma che le ha permesso di emergere nel ruolo di velina. Assieme a Costanza Caracciolo, la compagna di Matri ha formato per tanti anni un duo davvero formidabile. La bionda e la mora, dal 2008 al 2012, hanno incantato i telespettatori del tg satirico con i loro stacchetti, in cui sensualità e bellezza la facevano da padrone.

Ad oggi, la Nargi è una modella affermata, nonché mamma di due splendide bambine, Sofia e Beatrice, avute dal compagno Alessandro Matri. L’ex velina, che vanta di un seguito social pari a 3,8 milioni di fan, è avvezza alla pubblicazione di scatti mozzafiato, in grado di far capitolare gli utenti. Nell’ultimo, pubblicato pochi minuti fa, la Nargi ha documentato la sua prima giornata di mare: due immagini che hanno fatto alzare notevolmente la temperatura.

“Primo profumo di mare”, Federica Nargi e il bikini mozzafiato che tutti aspettavano – FOTO

La splendida ex velina Federica Nargi si è goduta la sua prima giornata di mare. Come di consueto, la modella ha documentato il tutto attraverso il proprio account Instagram, condividendo due scatti dalla sensualità devastante. “Il primo profumo del mare“, ha scritto la compagna di Matri nella didascalia, indossando un bikini della collezione “Goldenpoint”

Il costume, a trame gialle e azzurre, fascia alla perfezione il suo corpo da urlo, per nulla segnato dalle due gravidanze. Federica, che sfoggiava il suo miglior sorriso, è parsa radiosa agli occhi dei followers, i quali non potevano esimersi dal complimentarsi con lei.

“Sono senza parole“, “La ragazza che ho sempre sognato“, “Uno splendore“, scrivono gli utenti sotto al post, che in pochi minuti ha oltrepassato la soglia dei 20mila likes.