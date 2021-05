Crolla una casa di due piani dopo un’esplosione: un morto, dispersa una coppia

Un’esplosione ha provocato il crollo di un’abitazione a Greve in Chianti (Firenze): morto un uomo, i soccorsi cercano una coppia.

Tragedia questa mattina a Greve in Chianti (Firenze). In un’abitazione, in località Borgo di Dudda, si è verificata un’esplosione provocata da un incendio. La deflagrazione ha fatto crollare l’edificio all’interno del quale si trovavano un uomo di 64 anni, la ex moglie ed il compagno di quest’ultima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita del 64enne, mentre al momento non è stata ancora trovata la coppia. Ancora da chiarire le cause dell’esplosione.

Firenze, casa crolla dopo una forte esplosione: morto un uomo, si cerca una coppia

Prima l’incendio, poi l’esplosione ed infine il crollo della struttura. Questo quanto avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 20 maggio, in località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti (Firenze).

All’interno dell’abitazione di due piani crollata si trovavano, come riferisce la stampa locale e la redazione de La Nazione, un uomo di 64 anni di Prato, ed una coppia, l’ex moglie di quest’ultimo ed il nuovo compagno, che aveva da poco acquistato la casa in questione.

Leggi anche —> Gruppo di scialpinisti travolto da una valanga: tragico bilancio

Dopo il crollo, tempestivamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Poco dopo, i pompieri hanno estratto il corpo del 64enne dal cumulo di macerie e lo hanno affidato allo staff medico. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora dispersi la donna ed il compagno che le squadre di soccorso stanno cercando sotto le macerie.

Leggi anche —> Incidente in moto sulla statale: giovane padre perde la vita

Intervenuti anche i carabinieri che insieme ai tecnici dei vigili del fuoco dovranno accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme che hanno poi generato l’esplosione ed il crollo. Al momento, scrive il quotidiano La Nazione, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di una possibile fuga di gas.