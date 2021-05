La bella e brava Francesca Manzini ha condiviso un video reel insieme a un noto conduttore perché era sua ospite, come sempre c’è da ridere

La Manzini è una bomba d’energia, e ha sempre la battuta pronta oltre che avere l’imitazione pronta. Nel suo ultimo video reel è apparsa al fianco di un noto conduttore televisivo, perché era ospite nella sua trasmissione. Nel video parla come Mara Venier, uno dei suoi personaggi forti e che l’ha resa più famosa. E dice al conduttore, “Amore siamo neri” e lui risponde “Insomma“. Si tratta di Carlo Conti e la trasmissione è Top Dieci. Così la Manzini annuncia la sua presenza nello show domani alle 21:30 su Rai 1.

Francesca Manzini personaggio amato da tutti

La simpatia della Manzini non passa inosservata, fa piacere a tutti. In alcuni commenti sotto ai suoi video si leggono messaggi dolcissimi:”Sei naturalmente simpatica io e mia moglie ti amiamo, da Amici in poi ci sei entrata nel cuore, Brava”. “Certo che sei bellissima meravigliosa, stupenda, dolcissima, favolosa e bravissima, io ti adoro sempre di più tesoro”. La Manzini apprezza molto questi messaggi e anche le opportunità che sta avendo in quest’ultimo periodo. Finalmente è stata accettata e voluta in televisione. Ha passato infatti un periodo d’incertezza dopo aver interpretato Mara Venier non faceva più nulla, e per altro la Venier a quanto pare si era anche offesa di questa imitazione.

Tutto però è stato chiarito quando la Venier ha invitato la Manzini nel suo programma a Domenica In. Le due si sono conosciute meglio. Ad oggi la Manzini ha raggiunto grandi traguardi, in primis quello di aver condotto Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, per qualche settimana prima dell’arrivo di Michelle Hunziker. Maria De Filippi l’ha poi invitata ad Amici quest’anno per fare uno scherzo agli allievi imitando personaggi famosi e facendogli credere che fosse tutto vero. Poi si è presentata anche al serale e ha scherzato con i giudici, Stefano De Martino, il Principe Filiberto di Savoia e Stash. In un post recente ha condiviso la sua gratitudine per questo momento lavorativo fortunato:

“Quando mi sento in riflessione vengo sempre qui a San Pietro e prego tanto per tutti quelli che amo e poi sorrido al cielo perché mi sento fortunata, grata alla vita per tutto quello che mi ha dato e sta dando. Dio ti amo grazie”. Il suo percorso è nato proprio ad Amici ed oggi è una comica e conduttrice affermata, come sempre Maria De Filippi non sbaglia un colpo.