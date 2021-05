Giulia Stabile e Sangiovanni si ricongiungono: la tenera reazione dei due – VIDEO

La relazione tra la vincitrice e il secondo classificato di Amici è ormai nota a tutti. Il loro ricongiungimento dopo la fine del programma ha intenerito il pubblico: ecco perché

Lei è Giulia Stabile, ballerina e vincitrice dell’ultima edizione di Amici, lui è Sangiovanni, cantautore e secondo classificato. Oltre al loro talento hanno coinvolto il pubblico con la loro storia d’amore fatta di primi baci, primi innamoramenti e quell’euforia che solo gli amori adolescenziali riescono a dare. Dopo aver alzato la coppa insieme le strade dei due si sono dovute dividere in vista di alcuni impegni lavorativi. Finalmente ricongiunti dopo alcuni giorni, ecco la tenera reazione all’incontro.

Baci e abbracci tra Giulia e Sangiovanni: i fan in delirio

A differenza di tutte le altre edizioni del talent di Maria De Filippi quest’anno i ragazzi hanno avuto modo di convivere per sette mesi. Per questo motivo si sono venuti inevitabilmente a creare rapporti molto solidi e in alcuni casi questi sono sfociati anche in storie d’amore.

È il caso di Giulia, talento nel ballo, e Sangiovanni, tra gli artisti musicali più amati di questa edizione. I due, nonostante i primi tentennamenti a causa della relazione di lui -poi interrotta- e dell’interesse di lei per un altro ballerino, non sono riusciti a stare lontani. Oggi si dichiarano innamorati e felici e la loro esperienza si è conclusa nel migliore dei modi.

Terminata la finale e i festeggiamenti, domenica la coppia si è dovuta separare poiché il giovane cantautore ha intrapreso il tour promozionale del suo omonimo EP. Tuttavia la tappa di ieri lo ha riportato a Roma dove ha così potuto riabbracciare la sua amata Giulia.

I due giovani si sono rivisti a Cinecittà, dove la ballerina ha passato del tempo con Rudy Zerbi e Raffaella Mennoia, della redazione di Uomini e Donne. Terminata la giornata di promo, Sangiovanni ha raggiunto Giulia che lo ha atteso impugnando un cartello con il suo nome. Proprio come gli amanti si aspettano all’arrivo in aeroporto.

“Sangio, ti stanno cercando“, così la Mennoia si è rivolta al giovane filmando poi il tenero abbraccio tra i due. Il cantautore ha preso sulle spalle la ballerina che si è lasciata andare a una fragorosa risata. Palpabile la sua felicità per essersi ricongiunta con il suo ragazzo.