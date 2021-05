“Amore, dove vai?”. Giulia Salemi pazzesca: Pierpaolo non resiste FOTO

Giulia Salemi pazzesca sui social: Pierpaolo è il primo a commentare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Sono un po’ di anni oramai che la vediamo nel mondo della televisione, ma ha raggiunto la fama quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Entrò nella casa come una bambina determinata a fare esperienze e a divertirsi: non sapeva che avrebbe trovato l’amore ma quando il suo sguardo si è incrociato per la prima volta con quello di Francesco Monte, che aveva già visto in televisione durante il suo trono a Uomini e Donne.

Giulia Salemi fa impazzire tutti: lo scatto fa record di likes

Giulia ha deciso di rimettersi in gioco nel 2020 perché la prima esperienza nel reality è stato abbastanza traumatico per tanti versi: questa volta voleva rimediare a tutti gli errori commessi, concentrarsi su se stessa e fare un’esperienza totalmente diversa dalla prima del 2018. Non sapeva che nella casa avrebbe conosciuto nuovamente l’amore, stavolta con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino per un paio di mesi era stato infatuato di Elisabetta Gregoraci ma non è riuscito proprio a conquistarla: con Giulia, invece, è stato molto più semplice e dopo poche settimane è riuscito a fare breccia nel suo cuore nonostante le tante critiche esterne.

Ad oggi Giulia e Pierpaolo sono felicissimi e affiatatissimi, non si sono più separati da quando sono usciti dalla casa e si stanno vivendo ogni giorno. Ogni volta che Giulia pubblica una foto sui social, Pierpaolo è il primo a commentare e a farle sentire tutto il suo amore.