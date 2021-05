Guenda Goria, mamma Maria Teresa boccia il fidanzato? La confessione

Guenda Goria, ospite di “Pomeriggio 5” assieme al fidanzato Mirko, ha fatto delle rivelazioni scottanti su sua mamma Maria Teresa Ruta: svelato il suo pensiero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko (@mirkogancitano)

Guenda Goria è al settimo cielo da quando, nella sua vita, è entrato il nuovo fidanzato Mirko Gancitano. Ospite di “Pomeriggio 5” assieme all’attore, l’ex gieffina ha raccontato a Barbara D’Urso tutti i dettagli della sua nuova relazione, mostrando la propria incontenibile felicità. Nel corso della sua esperienza al “Grande Fratello”, la Goria aveva ancora delle questioni irrisolte con l’ex fidanzato Telemaco, che era parecchio più grande di lei: questioni che sono poi state chiarite in seguito all’abbandono della casa.

Proprio nel momento in cui Guenda aveva smesso di sperare, Gancitano è riuscito a farle nuovamente credere nell’amore. “Ho provato emozioni che non provavo da tempo“, ha esclamato l’attrice a Barbara D’Urso, sfoggiando il suo miglior sorriso. La conduttrice, dopo aver ascoltato il racconto dei suoi ospiti, ha posto loro una domanda scomoda a cui non potevano chiaramente sottrarsi: “Cosa ne pensano papà Amedeo e mamma Maria Teresa?“. La confessione della Goria ha spiazzato tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> Stash, lo sfogo sulla figlia Grace: “A 5 mesi ha già subito angherie, uno schifo”

“Pomeriggio 5”, Guenda Goria e la confessione su Maria Teresa Ruta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko (@mirkogancitano)

NON PERDERTI ANCHE —> Emma Marrone, il completo sportivo è un’apoteosi di sensualità – FOTO

Guenda Goria e Mirko Gancitano, ospiti della puntata di “Pomeriggio 5” in onda quest’oggi, hanno raccontato alla conduttrice i dettagli della loro storia d’amore, che va avanti da poco più di un mese. “Io ero in Egitto per lavoro, ma inizialmente non ci eravamo calcolati minimamente“- ha esordito l’attore, mentre la Goria rincarava la dose – “Io avevo visto che era un bel ragazzo, ma nulla di più“.

Una frequentazione iniziata con il freno a mano tirato, ma che nel giro di poco tempo ha subito una svolta decisiva. Stando al resoconto della coppia, sarebbe stato proprio Gancitano a fare il primo passo. “Mi sono dichiarato con l’aiuto di due bicchieri di vino. Mi sono avvicinato e l’ho baciata“: questo il racconto di Mirko. Guenda, che sembrava aver perso fiducia nell’amore, si è poi abbandonata al sentimento nei confronti dell’attore.

Quando la conduttrice le ha chiesto che cosa pensassero Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, l’ex gieffina ha risposto palesando un velo di preoccupazione. “Non lo conoscono. Papà è contento perché mi vede serena, mamma…” – il racconto di Guenda si è interrotto per un istante, per poi riprendere – “Mamma non si esprime“. Gli altri opinionisti, di fronte alle parole della coppia, sono rimasti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

“Li ho incontrati dietro le quinte, si vede che sono una coppia affiatata e innamorata“: questi i complimenti di Francesca De André, che ha confermato la sintonia tra i due neo-fidanzati.