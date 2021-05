“I Soliti Ingoti”, la partita incredibile di Daniele Liotti: da non credere

L’attore Daniele Liotti è ospite di Amadeus durante la puntata del 20 maggio de “I Soliti ignoti”. La sua partita è straordinaria.

Attore popolare e amatissimo soprattutto dalle donne, Daniele Liotti a “I Soliti Ignoti” conduce il gioco in modo impeccabile. Peccato, però, che succede qualcosa che potrebbe costargli molto caro.

Daniele Liotti bellissimo e anche molto fortunato a “I Soliti Ignoti”

Il 20 maggio l’ultima puntata su Rai Uno di “A un passo dal cielo 6” di cui l’attore Daniele Liotti è protagonista. Proprio durante l’ultima puntata della fiction che lo ha portato al successo, l’attore decide di giocare a “I Soliti Ignoti” per provare a vincere una somma di denaro da devolvere al Centro Astaldi per i rifugiati e le vittime di violenza.

Il primo ignoto si chiama Marco da Velletri e ha un abbigliamento molto particolare. “L’abito in questo caso fa il monaco“, dice l’attore che guarda il concorrente al centro dello studio vestito da insegnate di karatè.

Il suo passaporto vale 6.000 euro che vanno immediatamente a gonfiare il montepremi di Daniele Liotti. “Questa era facile“, dice l’attore.

L’ignoto numero due è una ragazza di nome Erika, 30 anni, romana. In questo caso l’abbigliamento della ragazza non suggerisce alcun mestiere in particolare ma l’attore fa comunque le sue valutazioni e dà una risposta.

Nel passaporto dell’ignoto numero due ci sono 32.000 euro e nello stupore generale l’attore indovina e mette da parte 38.000 euro. Un inizio brillante per Daniele Liotti che dovrà riuscire a mantenere questo livello di perfezione.

L’ignoto numero tre si chiama Caterina ed è una bellissima ragazza di 23 anni. L’attore chiede l’aiuto del primo indizio a disposizione. Nel passaporto di Caterina ci sono 66.000 euro con l’imprevisto.

Anche in questo caso l’attore ha indovinato e il suo montepremi arriva a 106.000 euro. Una partenza perfetta per Daniele Liotti nonostante ci sia ancora un imprevisto a ostacolare il suo percorso.

L’ignoto numero quattro è Valeria, una ragazza che si presenta al centro dello studio vestita da boxeur. Nel suo passaporto ci sono 3.000 euro che vanno dritti nel montepremi di Daniele Liotti.

L’ignoto numero cinque si chiama Laura e in questo caso l’attore richiede l’aiuto del secondo indizio. In questo caso, nel passaporto della ragazza ci sono 207.000 euro con imprevisto.

La svolta è clamorosa perché Daniele Liotti sbaglia a dare la sua risposta e il suo montepremi viene azzerato. Gli restano però gli ultimi due ignoti per provare ancora a mettere da parte qualche soldo con cui arrivare all’ultima fase del parente misterioso.

L’ignoto numero sette si chiama Nicole ed è una modella sudafricana. In questo caso immediatamente l’attore indovina la sua identità e mette da parte 4.000 euro.

“Avrei potuto fare filotto, un vero peccato per quell’errore“, dice amareggiato l’attore. Tuttavia Daniele Liotto continua a giocare la sua partita con concentrazione e facendo uso del domandone e dell’ultimo indizio a sua disposizione.

A questo punto l’attore indovina l’identità degli ultimi due ignoti e mette da parte 43.000 euro con i quali giocare al “parente misterioso” che si chiama Manuel ed è un ragazzo di 39 anni.

Daniele Liotti decide di dimezzare il suo montepremi e anche gli ignoti così da aumentare la sua possibilità di indovinare l’identità del parente misterioso.

Infine, dopo molti ragionamenti e dopo aver scrutato attentamente tutti gli altri ignoti, Daniele Liotti dà la sua risposta. Purtroppo però è quella sbagliata. Così l’attore torna a casa con un gioco in scatola senza avere la possibilità di devolvere la sua vincita al Centro Astaldi.

