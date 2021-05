Si chiama Ilaria, suo padre è un cantautore apprezzato, la riconoscete?

Si chiama Ilaria la figlia d’arte di oggi. Il padre è un apprezzato cantautore. L’avete riconosciuta?

Si chiama Ilaria, ha 29 anni ed è la figlia di un famoso cantautore italiano che ama in maniera viscerale le proprie origini del sud, non sveliamo la città altrimenti sarebbe troppo facile. Dal matrimonio dei suoi genitori sono nati tre figli, Claudio Luca e Ilaria.

Ilaria è davvero una bella ragazza e di recente ha reso orgogliosa il padre – precisamente nel 2017 – quando ha conseguito la Laurea. Ilaria è molto legata al padre, sui social sono numerosi infatti gli scatti che la ritraggono durante momenti privati dedicati alla famiglia. Se guardate il primo piano della giovane noterete delle somiglianze col cantante. Gli occhi sono gli stessi.

“Diciamo che la mia grande famiglia va bene perché, anche se vivo nel mondo dello spettacolo, con i suoi tempi e le sue regole, nel privato non puoi delegare nessuno. La verità è che con quattro figli, due dei quali adulti, la mia vita familiare è piuttosto faticosa” questo è uno stralcio di un’intervista resa dal padre nel quale spiegava come far funzionare tutto quando si tratta di avere una famiglia allargata.

Il noto padre infatti ha avuto un altro figlio dalla relazione, giunta al capolinea, con una collega. Adesso vi è chiaro?

Ilaria, chi è il padre? Ecco svelato il nome

Ilaria è la figlia di Gigi D’Alessio. Nella foto sopra postata un momento di tenerezza padre/figlia che la stessa commenta: “Come ve lo spiego❤️🌻”. Lo scatto, del 2019, racchiude in sé tantissima dolcezza.

Sui social vanta ben 43,9 mila followers, tanti la apprezzano non solo per le curve mozzafiato, numerose sono le foto in costume nelle quali emerge la prorompente fisicità, ma anche per la schiettezza, soprattutto contro gli haters.

Il web è pazzo di lei. Ogni foto un tributo alla sua bellezza.