“Isola dei famosi”, per la finale si sconvolge tutto: mai accaduto prima

Manca poco alla finale che decreterà il vincitore dell’Isola dei Famosi e per la prima volta nella storia del reality si svolgerà in una maniera differente

Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi sta per terminare. La finale, fissata per lunedì 7 giugno, si avvicina e i naufraghi dovranno affrontare le ultime prove per scoprire chi riuscirà a gareggiare per la vittoria. Dopo più di due mesi dal suo inizio i concorrenti sono ormai stremati dalla fame, con tutte le conseguenze legate a questo aspetto. Svenimenti, giramenti di testa e attacchi di panico, chi riuscirà a resistere ancora un paio di settimane? Nel frattempo arriva una notizia sulla finale nella quale la proclamazione del vincitore subirà delle modifiche. Cosa accadrà per la prima volta nella storia del reality.

Risolto il problema quarantena: ecco come verrà proclamato il vincitore

In seguito alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria tutti i concorrenti eliminati hanno dovuto affrontare un periodo di quarantena obbligatoria prima di potersi presentare in puntata. Per questo motivo i naufraghi giunti in finale non potrebbero vivere le ultime emozioni in studio, come invece è sempre accaduto in tutte le edizioni. Da qui la soluzione alternativa.

Ad annunciarlo è TvBlog che anticipa come verrà proclamato il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Per la prima volta i finalisti rimarranno in Honduras dove potranno affrontare le ultime prove e dove scopriranno chi sarà decretato vincitore.

Una finale inevitabilmente diversa dalle precedenti che si ritrova a dover adeguarsi al periodo storico che stiamo attraversando. Ma nonostante questo il pubblico è certo che Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, saprà come renderla ugualmente entusiasmante.

Nel frattempo arriva la notizia che il reality subirà un cambio di programmazione durante la prossima settimana. Non ci sarà infatti il consueto doppio appuntamento del venerdì ma andrà in onda solo lunedì 24 maggio.

Cinque puntate separano quindi i naufraghi dalla finalissima e ora come ora il gioco si farà, se possibile, ancora più duro. Chi riuscirà a spuntarla? Per scoprirlo l’appuntamento con l’ultima puntata dell’Isola è per lunedì 7 giugno, in prima serata su Canale 5.