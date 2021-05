“La Vita in Diretta”, Naomi mamma a 51 anni: chi è il padre

Naomi Campbell, la venere nera, ha sconvolto tutti dichiarando di aver avuto un figlio a 51 anni. La sua gravidanza però è avvolta nel mistero così come altri particolari che riguardano il suo bambino.

Durante la trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta” condotta da Alberto Matano si parla della maternità della regina delle top model Naomi Campbell.

Chi è il padre del bambino della top model Naomi Campbell

Sulla maternità della “venere nera” si sono scatenate tutte le ipotesi del mondo: maternità surrogata, adozione, utero in affitto, fecondazione. Qual è la verità?

“Il toto bambino di Naomi non mi appassiona – dice Alberto Matano – trovo bellissimo che la modella abbia avuto questa piccola creatura“. Il conduttore e giornalista Alberto Matano con questa frase ha aperto la discussione circa la maternità della regina delle top model Naomi Campbell.

La “venere nera” due giorni fa ha sconvolto il mondo con una foto su instagram in cui sono ritratti dei piedini di un neonato e una frase che svela il momento più bello della sua vita: la maternità.

“A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love“.

“Una benedizione, sono onorata di avere quest’anima gentile nella mia vita“, queste le parole della più grande modella della storia.

Tuttavia gli ospiti del conduttore vogliono avere più dettagli circa la maternità della più famosa tra le top model. “Avrà fatto una maternità protetta – spiega un’opinionista in studio – è probabile che fino all’ultimo non sapeva come sarebbe andata. C’è un elemento legato anche all’età di Naomi che ha 51 anni. Forse per scaramanzia ha scelto di rivelare la notizia solo all’ultimo momento“.

Tutti si chiedono come mai la donna non si sia mai rivelata sui social. “Sono tante ormai le donne che superano l’età biologica – dice Matano – che hanno scelto di diventare mamme“.

Al momento però non si sa nulla sul nascituro e nemmeno del padre. Le malelingue parlano di fecondazione assistita o addirittura di utero in affitto. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, pare che Naomi Campbell

“Secondo me non bisogna né accanirsi né giudicare e se lei ha deciso di farlo è sicuramente una cosa giusta“, spiega un ospite in studio.

