Meghan Markle nella bufera. “Ma non aveva detto che…” Bugia smascherata

Meghan Markle. Non c’è pace per la duchessa di Sussex. La moglie del principe Harry aveva rilasciato delle dichiarazioni qualche anno fa, adesso prontamente smentite con tanto di foto come prova. É polemica

La bufera mediatica che sta travolgendo il principe Harry e la consorte Meghan Markle sembra proprio non volersi placare. La famiglia reale inglese ha sempre suscitato un fascino dilagante tra i “commoners” di tutto il mondo, non solo del Regno Unito. L’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey in seguito alla decisione di volersi ritirare dai loro ruoli istituzionali per diventare finanziariamente indipendenti porta ancora strascichi pesanti.

A questi si sono aggiunte le controversie sull’assenza dell’ex attrice americana al funerale del consorte della regina Elisabetta II, il principe Filippo di Edinburgo, (la Markle è incinta della secondogenita e ha preferito non mettersi in viaggio dagli Stati Uniti dove adesso risiede con il marito); altra benzina sul fuoco è stata messa dal principe Harry, avendo definito la sua vita come Windsor “un misto tra il Truman Show e lo zoo”.

Una foto dal passato è emersa recentemente, mettendo ancora più in cattiva luce Meghan Markle.

Meghan Markle: quella foto imbarazzante che la mette in una posizione scomoda

Durante la famigerata intervista rilasciata a un’istituzione della televisione americana, la conduttrice Oprah Winfrey, emerge un’immagine poco edificante dei membri della famiglia reale inglese, dipinti come “intrappolati dal sistema, non riuscendo a fuggire”. Si è parlato di razzismo ai danni del primo genito di Harry e Meghan, il piccolo Archie, per via delle ascendenze afroamericane. Si è toccato anche il discorso della salute mentale, della depressione della duchessa di Sussex, assolutamente ignorata o sottovalutata.

In quell’occasione, Meghan Markle aveva rilasciato una dichiarazione che è suonata strana alle orecchie degli ascoltatori: “Sono cresciuta non sapendo molto della famiglia reale”. Aveva aggiunto anche di non aver cercato su Google quello che sarebbe diventato poi il suo futuro marito. Possibile davvero tanta ingenuità?

Fatto sta che emerge oggi una foto risalente al 2014 in cui la duchessa è in posa a fianco della direttrice di U Magazine Irlanda, Denise Cash. Aveva collaborato per la rivista con un articolo sugli occhiali da sole. Sulla copertina c’è un volto che Meghan conosce molto bene. É quello della cognata, moglie del principe William, Kate Middleton. L’immagine è stata scattata due anni prima che incontrasse Harry. Sembra quindi un controsenso rispetto a quanto dichiarato a Oprah Winfrey.

La Markle ha raccontato nei dettagli anche del primo incontro e del rapporto proprio con il futuro re e sua moglie: “Un’accoglienza meravigliosa, siamo riusciti a vederci spesso”. Tuttavia, sembra che i rapporti tra le due donne si siano deteriorati portando alle lacrime entrambe in concomitanza delle nozze reali con Harry.