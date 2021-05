La Henger nonostante il tempo altalenante di maggio decide comunque di fare attività fisica all’aperto, appare in gran forma

Mercedesz Henger è in grandissima forma, in una foto appare scolpita dalla spalle fino alle gambe. Si allena in bici in una delle poche giornate di sole che ci ha regalato questo maggio strano. Infatti la bella Henger scrive:”Non sono ancora riuscita ad andare al mare? No problem. Io queste giornate stupende me le godo lo stesso. A quanti di voi piace fare lunghi giri in bici?“. Non che abbia bisogno di allenarsi visto il fisico che già ha, però lei non molla e continua a tenersi in forma.

Mercedesz Henger è di nuovo crisi con Lucas

La storia infinita tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembra non avere fine, eppure finisce puntualmente ogni tot mese. I due sembrano essere di nuovo in crisi. Lei risponde ai followers curiosi su instagram, che chiedono cosa stia succedendo nella sua vita sentimentale, che non è ancora il momento di parlarne. Quando lo sarà lei ne parlerà. Evidentemente stanno cercando di capire se salvare per l’ennesima volta la loro storia d’amore oppure dirsi addio per sempre e andare avanti prendendo strada diverse. Nella loro storia ne sono successe di ogni, i litigi pubblici da Barbara D’Urso con la madre di lei Eva. Le continue frecciatine e accuse tra lei e Lucas.

Parole pesanti e l’allontanamento di Mercedesz dalla sua famiglia. In tutto questo però c’era l’amore, uno di quelli forti che va contro corrente, che sfida tutto e tutti. Però forse qualcuno si è stancato di sfidare tutti e di perdere tanto e forse le cose non sono più belle come prima. Questa potrebbe essere un’opzione. Altrimenti un’altra opzione potrebbe essere che per l’ennesima volta i due vogliamo tirare su un polverone per poi andare dalla D’Urso a raccontare i loro problemi di coppia. Infatti l’11 maggio che era la scorsa settimana, la Henger era proprio a Pomeriggio 5 a parlare della sua storia d’amore dicendo che tra lei e Lucas era finita una settimana prima, ma poi dichiara che ci stavano riprovando.

Tuttavia da allora la coppia non è apparsa insieme e sembrano ancora essere separati. I fan infatti sono confusi e chiedono spiegazioni a Mercedesz che però non vuole ancora dare, dice solo che al momento opportuno tutti sapranno.