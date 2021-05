Senza mezze misure è l’abbraccio immortalato nell’utimo scatto a ben dire definito “mozzafiato” della modella Valentina Vignali.

Ancora immersa, nella splendida natura incontaminata e nelle sue acqua cristalline, in quel di Lampedusa, la celebre cestista e modella riminese Valentina Vignali sta condividendo in questi giorni delle istantanee ognuna in gara con la precedente per la loro corrispettiva dose di meraviglia.

Nonostante poche ore fa abbia intrapreso a bordo di un treno, e con un piacevole romanzo alla mano, il tragitto per tornare a casa. In seguito ai giorni trascorsi nella bellissima isola del sud Italia, Valentina avrà ancora molte sorprese da rivelare ai suoi ammiratori. Scopriamo in primis quella dedotta dal suo ultimo scatto. Un’immagine da “pelle d’oca” in riva al mare…

Leggi anche —>>> X Factor, Ludovico Tersigni in lacrime: il VIDEO della notizia inaspettata

Valentina Vignali in costume: il nero l’avvolge ed è “splendida bellezza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Potrebbe interessarti anche —>>> San Giovanni confessa. Ecco perché ama vestire il rosa

“Ecco il quarto modello della mia capsule collection in collaborazione con @2bekini, vi presento: ELSA!!! Sará disponibile da sabato a mezzanotte nel colore nero e bianco 👙“, si tratta dunque di un abbraccio ornato da tessuri che sembrano esser stati realizzati appositamente per la sua adorata fisicità.

Ancora alle prese con la sponsorizzazione del noto marchio di costumi da bagno “2Bekini” Valentina susciterà ben presto la curiosità ed i complimenti di alcuni ammiratori. “Splendida bellezza 🔥“, innanzitutto la definirà in tal misura un utente, dando uno sguardo attento all’istantanea in spiaggia. “Ma come fai?“, perciò continuerà qualcun altro sottintendendo la seguente domanda retorica: ad essere sempre più bella?

Un suo fan sportivo, invece, le chiederà: “Giochi ancora a basket oppure ci hai lasciato stare?“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina affermerà: “certo che gioco“, sebbene la stagione sia finita con anticipo per via del Covid-19. Un altro invece sarà incuriosito dalle: “bontà culinarie a Lampedusa” e domanderà perciò: “oltre la bellezza dell’isola te le sei divorate?” “L’ultimo giorno ho svaligiato il Bar dell’Amicizia… Ti ho detto tutto 😂“.