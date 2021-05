Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, il programma di successo del pomeriggio di Rai Uno, c’è il più grande truccatore italiano: Diego Dalla Palma. L’artista racconta i suoi indicibili segreti.

Il più grande tra gli stylist italiani, famoso nel suo Paese ma anche nel resto del mondo, è Diego Della Palma. Il celebre truccatore ha svelato alcuni segreti di bellezza importantissimi per la stagione primaverile ma anche per l’estate 2021 che è alle porte.

I segreti di bellezza alle donne da parte del grande Diego Della Palma

Diego Della Palma non è solo un truccatore, lui è un imprenditore, scrittore, stilista. Un tuttologo della bellezza, con la sua storia di sacrificio e impegno, è una vera e propria icona di stile italiano.

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” del 20 maggio, Diego Della Palma ha dato molti consigli sulla bellezza dei capelli ma anche qualche prezioso consiglio sul tipo di trucco da utilizzare in base ai propri lineamenti e al proprio stile.

“La parola moda o tendenza mi fa venire il prurito, mi da fastidio”. Inizia così l’intervista di Serena Bortone a Diego Della Palma. Una premessa imprescindibile per l’artista italiano della bellezza.

Per lui ciò che è naturale e che valorizza la personalità di una donna o di un uomo è sempre appropriato e bello da vedere.

“Io penso che il trucco deve essere ironia – continua Diego Della Palma – non ci devono essere condizionamenti. Io vedo molte donne condizionate dai propri uomini e soprattutto da figure maschili mediocri. Le donne me lo scrivono a volte con pensieri disperati. Questo è un percorso subdolo. Non trovo mai donne che mi chiedono cosa può fare il marito per migliorarsi ma accade il contrario e io rispondo di pensare per sé“.

Ma cosa rende unica una donna? Quali sono gli accorgimenti di bellezza che conferiscono a una signora una luce speciale e irripetibile? Diego Della Palma risponde in modo telegrafico e deciso: “Il coraggio e l’intelligenza. Le donne son brutte quando son brutte dentro“.

Non serve dunque seguire affannosamente le tendenze del momento, non serve avere il taglio di capelli all’ultima moda o il trucco più cool. Quello che più importa è avere carattere, essere delle donne coraggiose e indipendenti che sono capaci di prendersi le proprie soddisfazioni senza seguire la massa.

Per quanto riguarda gli uomini invece Diego Della Palma non ha dubbi: “State attenti al grigio o al marrone, a meno che non vengano spezzati da colori chiari. Stiamo attenti a non sembrare dei pinguini“.

A proposito di tinture di capelli, qualcuno chiede al maestro Della Palma se ritiene appropriato il colore dei capelli di Loredana Bertè. E lui: “Perché no? Io adoro il blu, il rosa, il verde“.

Infine, l’ultima domanda per il maestro Diego Della Palma riguarda lo smalto alle unghie per gli uomini. La sua risposta è inaspettata: “Se ha un animo artistico sono assolutamente d’accordo“.

