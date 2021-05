La conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto che rievoca l’estate e i fans ringraziano. Una bellezza senza eguali…

Caterina Balivo sa come accontentare il suo 1,4 milione di followers e lo fa sempre con delle foto che li lasciano tutti a bocca aperta.

La sua è una bellezza da perdere i sensi e superata la soglia dei 40 anni resta una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo.

Caterina è sposata con lo scrittore Guido Maria Brera da 7 anni e la coppia ha due figli: Guido Alberto e Cora.

Presto potremo tornare a vedere la bella partenopea in tv con un nuovo programma in prima serata, dopo il suo allontanamento dalle scene per stare vicino alla propria famiglia.

Un fisico formidabile, in riva al mare…

