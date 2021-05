Travolto da un treno sui binari: dramma nei pressi della stazione

Nella mattinata di oggi, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Rapallo, comune in provincia di Genova.

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno sui binari. È accaduto questa mattina in prossimità della stazione ferroviaria di Rapallo, in provincia di Genova. Non si conoscono ancora le dinamiche dei fatti e le generalità della vittima che sarebbe stata investita da un Intercity, partito da Ventimiglia e diretto a Roma. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Dramma questa mattina, giovedì 20 maggio, intorno alle 9:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Rapallo, comune in provincia di Genova.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Genova Today, un uomo, di cui non si conosce l’identità, è stato travolto da un treno in corsa: l’Intercity 505 che era partito da Ventimiglia con destinazione Roma. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla vittima.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo per l’uomo, all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Insieme ai sanitari ed i vigili del fuoco, sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno provveduto agli adempimenti e gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se possa essersi trattato di un gesto volontario da parte della vittima o di una tragica fatalità.

L’accaduto ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario che è stato sospeso per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine. Numerosi, scrive Genova Today, i ritardi sulla linea, su cui è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus. Quattro sarebbero al momento i treni regionali cancellati.