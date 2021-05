“Gli anni passano ma chi li conta?”, Romina Power fa gli auguri ad Al Bano – FOTO

Romina Power ha condiviso poco fa due foto per il compleanno di Al Bano in cui i due appaiono insieme durante un momento bellissimo di molti anni fa

Romina Power e Al Bano sono da sempre la coppia artistica più amata dagli italiani. I due sono stati anche legati sentimentalmente per molti anni e insieme hanno avuto quattro splendidi figli: Ylenia (scomparsa nel 1991), Yari, Cristel e Romina Junior. I fan hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma ma ormai Al Bano ha trovato un nuovo amore in Loredana Lecciso, con cui ha avuto altri due figli, Jasmine e Bido.

Romina Power però ha pubblicato oggi due scatti per festeggiare il 78esimo compleanno dell’ex marito e compagno attuale di duetti in giro per il mondo, che sicuramente ripartiranno non appena finirà questa pandemia da Covid. Nella prima immagine c’è Al Bano davanti a una torta di compleanno, probabilmente di qualche anno fa e nell’altra ci sono entrambi mano nella mano per uno scatto in bianco e nero, giovanissimi e innamorati.

Romina Power: la doppietta di Foto per il compleanno di Al Bano

La Power ha quindi condiviso questi scatti, il secondo soprattutto è molto dolce: i due sono molto giovani e si pensa che questa foto sia di qualche scena di un film in cui recitavano entrambi e in cui Al Bano di sicuro cantava anche. Il tutto per la gioia dei fan che sono molto affezionati e li adorano tanto che, come detto poc’anzi, sperano sempre di rivederli di nuovo insieme. Ma Loredana Lecciso è entrata nel cuore del Leone di Cellino San Marco e non ha intenzione di abbandonare questo ruolo. Romina Power invece non si è più risposata e non ha mai avuto un’altra relazione, o almeno non si sa di nessun uomo in vista per lei, sempre dedita alla religione in cui crede, il buddismo.

Il cantante non smette di esibirsi e apparire in tv come anche la sua compagna artistica. Di recente infatti Al Bano ha partecipato come giudice a “The Voice Senior” mentre Romina è stata ospite di Serena Rossi nel programma “Ti lascio una canzone”.